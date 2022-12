“Entrato a pieno titolo nella classifica dei Top 2% scientist 2021, un database che valuta il numero delle volte in cui si è stati citati all’interno delle riviste scientifiche”

(UNWEB) “Congratulazioni a Davide Astolfi, entrato a pieno titolo nella classifica dei Top 2% scientist 2021, un database che valuta il numero delle volte in cui si è stati citati all’interno delle riviste scientifiche. La sua competenza non è una sorpresa, che avvalora anche l’importante livello di formazione che le istituzioni scolastiche e i nostri atenei sono in grado di impartire”. Così il consigliere regionale del Partito democratico, Tommaso Bori, in merito “al riconoscimento per Astolfi, individuato dall’elaborazione di un team della Standford University”.

“Storie come questa – spiega Bori – sono da un lato il simbolo della validità della formazione in Umbria e, dall’altro, l’emblema anche dei problemi che riguardano la ricerca, la carriera universitaria e il precariato. La figura del ricercatore o dell’assegnista è però fondamentale per fare ricerca e attività scientifica. Senza di loro questo mondo andrebbe al collasso. Ecco dunque che serve un impegno di tutte le istituzioni – conclude - affinché lavorino per invertire una tendenza che danneggia lo sviluppo di tutto il nostro sistema Paese”.