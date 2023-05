(ASI-UNWEB) È il titolo del programma televisivo “Nero Su Bianco”. Elezioni a Terni, tremila voti tra Orlando Masselli e Stefano Bandecchi: il sindaco si decide al ballottaggio.

Commenti e strategie per il secondo turno. Saranno gli argomenti del talk show “Nero Su Bianco” condotto dal giornalista Laurent De Bai in onda oggi martedì 16 Maggio 2023 alle ore 20:45 su Umbria+ Canale 15 del digitale terrestre e in streaming su www.umbriapiu.it

In studio con De Bai ci saranno:

Stefano Bandecchi, Candidato a sindaco Comune di Terni;

Renzo Baldoni, opinionista;

Vanna Ugolini, Giornalista Il Messaggero;

Giampiero Tasso, Giornalista

Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075/9978490.