(UNWEB) – Perugia Si terrà dal 5 al 10 febbraio la settimana degli Open Days del Servizio Civile Universale in Regione Umbria, un'iniziativa nata da una proposta della Rappresentanza regionale degli operatori volontari e accolta dalla Regione e dagli enti di servizio civile operanti sul territorio regionale che hanno lavorato congiuntamente e in sinergia per renderla attuabile.

Focus degli Open Days è la promozione del Servizio Civile Universale e dell'attuale bando di selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero che scadrà il prossimo 15 febbraio, ore 14.

Il servizio civile universale è un pilastro fondamentale per la costruzione di una società solidale, inclusiva, consapevole e coesa. L'esperienza di servizio civile universale è per un giovane un'opportunità di crescita e sviluppo personale: garantisce formazione, partecipazione ad attività di elevato valore sociale, attestazioni e/o certificazioni delle competenze acquisite, tutoraggio per l'ingresso nel mondo del lavoro e fornisce ai giovani partecipanti anche dei benefici spendibili nel breve, medio e lungo periodo come l'indennità di 503,30 euro mensili e la recente riserva del 15% per la partecipazione ai concorsi pubblici garantita a chi ha terminato l'esperienza di servizio civile.

In Umbria, relativamente al bando di selezione attualmente attivo, gli enti di servizio civile propongono ai giovani 49 programmi di intervento articolati in 104 progetti per oltre, oggi, 1.080 posti disponibili, il numero più alto, in termini di disponibilità, raggiunto sul territorio regionale nonostante la riduzione complessiva di posti messi a bando a livello nazionale in questa annualità rispetto alle precedenti.

L'elenco dei progetti attivi è consultabile sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale (https://www.politichegiovanili.gov.it/) nella sezione dedicata al bando nell'area "Scegli il tuo progetto in Italia" da cui è possibile effettuare una ricerca mirata anche per territorio regionale, provinciale o comunale di interesse; come di consueto, sul sito della Regione Umbria (www.regione.umbria.it/sociale) sono sintetizzate le informazioni più importanti relative al bando e al territorio regionale. Ciascun ente di servizio civile ha pubblicato le informazioni relative ai propri progetti sui propri siti internet di riferimento.

Nella settimana degli Open Days, gli enti aderenti garantiscono secondo l'organizzazione giornaliera e oraria consultabile sul sito della Regione Umbria (https://www.regione.umbria.it/sociale) l'apertura delle proprie sedi per illustrare ai giovani candidati le attività dei progetti loro afferenti e orientarli in una scelta consapevole della futura esperienza di servizio civile. Ogni sede aperta sarà presidiata da un referente, un operatore locale di progetto o anche da operatori volontari attualmente in servizio per un confronto vis-à-vis tra pari.

L'iniziativa intende coinvolgere i giovani italiani e stranieri della fascia d'età 18 – 29 anni non compiuti (all'atto della presentazione eventuale della domanda di partecipazione) regolarmente soggiornanti in Italia che sono interessati a partecipare al servizio civile universale; in egual modo può interessare i giovani che hanno già inoltrato domanda di partecipazione e che intendano approfondire la conoscenza dell'ente e del progetto prescelto.

Attualmente, la procedura per inoltrare la domanda di partecipazione è esclusivamente telematica, accessibile tramite SPID dalla piattaforma dedicata DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it).

Gli Open Days, pertanto, vogliono configurarsi come un momento di incontro reale, fisico e concreto tra candidati ed enti. I ragazzi potranno scegliere di recarsi presso qualsiasi sede degli enti aperta nei giorni della settimana e negli orari riportati nel calendario; per ogni evenienza, per ciascuna sede/ente sono riportati anche ulteriori riferimenti (mail/telefono/sito internet) attraverso cui potersi raccordare con l'ente.

Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare gli uffici regionali presso la Direzione Regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane - Servizio Programmazione Socio – Sanitaria dell'Assistenza distrettuale. Inclusione sociale, Economia sociale e Terzo settore inviando una e-mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.