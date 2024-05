(ASI-UNWEB)Perugia - Democrazia Sovrana Popolare, nuova forza politica rappresentata a livello nazionale da Marco Rizzo e Francesco Toscano, è stata ammessa alle imminenti elezioni europee del 8 e 9 giugno nella Circoscrizione del Centro Italia che coinvolge le Regioni di Umbria, Marche, Toscana e Lazio.

“È un risultato notevole considerato l’oscuramento mediatico di Democrazia Sovrana Popolare e l’elevato numero di firme che siamo stati costretti a raccogliere per poter essere ammessi (oltre 15 mila nella sola circoscrizione centrale e 60 mila in tutto il territorio nazionale). Anche se la raccolta è stata faticosa, ci ha permesso di far conoscere il nostro progetto politico ottenendo significativo riscontro nella gente incontrata nel corso della raccolta, che si è detta esausta delle politiche, nazionali ed europee, di continuo sopruso ormai in atto da troppo tempo” dichiara Giuseppe Gasparri, Coordinatore Regionale Umbria di DSP. “L’obiettivo della campagna elettorale che ci aspetta è quello di continuare a fare conoscere il progetto politico di Democrazia Sovrana Popolare che si fonda, anzitutto, ed in via di estrema sintesi, sulla necessità che si metta fine ai teatri di guerra e che il popolo italiano riconquisti consapevolezza della propria sovranità politica, economica, sanitaria e sociale, restituendo alla famiglia ed alla piccola e media impresa quella centralità su cui si fonda la nostra cultura e la nostra forza economica” riferisce Beatrice Spitoni, unica del territorio umbro ad essere presente nella lista dei candidati per la Circoscrizione.