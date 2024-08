(UNWEB) “Il Gruppo consiliare e il Coordinamento comunale di Forza Italia Perugia esprimono profonda preoccupazione per il susseguirsi dei numerosi atti di violenza che stanno interessando il centro storico della Città negli ultimi giorni.

La settimana scorsa sulle scalette del Duomo di Perugia si è consumata una rissa che ha coinvolto diversi giovani, testimoniata da un filmato che è stato caricato in rete da un passante e reperibile sui siti di diverse testate giornalistiche. Inoltre apprendiamo questa mattina dagli organi di stampa che nella serata di domenica due poliziotti, intervenuti nel bel mezzo di una situazione critica, sono rimasti vittime di una violenta rissa in corso Garibaldi, mentre nella serata di lunedì un 32enne è stato accoltellato più volte in Piazza Grimana per aver rifiutato il passaggio ad una persona diretta a Fontivegge.

Tre fatti di violenza consumatisi in pochissimi giorni che riportano la nostra città indietro di oltre 10-15 anni, quando fatti di cronaca di questo tipo rappresentavano la quotidianità ai danni di cittadini e residenti.

Chiediamo all’attuale Giunta comunale di adottare almeno le misure di sicurezza e controllo minime sulle zone interessate, per tutelare i residenti che con fatica per anni hanno lavorato con l’Amministrazione Comunale precedente ad una riqualifica di questi quartieri ottenendo risultati importanti.

Cogliamo l’occasione per ringraziare le Forze dell’ordine le quali, nonostante lo scarso supporto che ottengono da parte dell’attuale Giunta, con sempre maggiori difficoltà compiono il loro dovere a tutela della collettività”.