(UNWEB) Perugia - Riceviamo e Pubblichiamo. "Non è mia abitudine entrare nel merito di scelte o azioni personali,ma i recenti abbandoni di importanti esponenti della Lega,destano in me un grande stupore.

Sono infatti gli stessi soggetti che all’indomani della mia uscita dal partito di Salvini all’inizio dell’anno- uscita per motivazioni politiche a fronte della mancanza di progettualità e condivisione di strategie che hanno prodotto la scomparsa della Lega da molte cittè umbre, tra cui Terni ed oggi anche Perugia– non rispondevano nel merito, ma gettavano fango sulla mia persona- professionista momentaneamente prestata alla politica grazie ai voti ottenuti - accusata di essere ‘figura divisiva,spesso in contrapposizione con le linee del partito,animata da personalismi e ricerca di poltrone’.

È di tutta evidenza che le questioni sono due: o aveva ragione la sottoscritta, che – dopo aver inutilmente chiesto confronti, analisi, ascolto dei militanti e dei cittadini proprio a chi oggi abbandona la barca – usciva con grande dispiacere da un partito cui si era dedicata con passione e spirito di servizio, senza aver mai avuto nulla di piu’ di quanto deciso dagli elettori- cioè il ruolo di Consigliere Comunale – e che quindi meriterebbe almeno delle scuse, visto che si prende analoga decisione con tempistiche tardive (dopo un risultato elettorale deludente) approdando per di piu’ senza indugio alcuno in altro partito;

oppure si è mossi da un’enorme ambizione e da scarsa memoria, convinti di aver ‘ dato’, ma dimenticando quanto si è ottenuto in termini economici e di visibilita’,grazie all’incarico in Giunta, senza aver fatto un giorno di militanza, senza alcuna competenza specifica, da quello stesso partito che oggi si abbandona senza ragioni politiche.

Il tutto dopo aver contribuito in qualita’ di coordinatore , a ridurlo ai minimi termini.



Come al solito i cittadini sono sovrani nelle proprie scelte ed il tempo è galantuomo e rimette ciascuno al proprio posto.

Comunque assistiamo a tempi bui ed a politicanti di bassa, bassissima lega."

Così dichiara Roberta Ricci, Consigliere Provinciale Perugia del Gruppo Misto.

