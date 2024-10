La presentazione si è svolta la Park Hotel di Ponte San Giovanni, alla presenza della presidente Donatella Tesei, del segretario regionale Lega Umbria On. Riccardo Augusto Marchetti e di Matteo Salvini, collegato in diretta video dalla Liguria.

Le dichiarazioni:

Segretario Regionale Lega Umbria On. RICCARDO AUGUSTO MARCHETTI

“La lista della Lega è la migliore possibile, una selezione che rispecchia la rappresentanza dei territori, donne e uomini preparati con grande esperienza amministrativa e professionale, medici, imprenditori, sindaci, ex sindaci, amministratori comunali, giovani: tutte figure che arrivano da un percorso importante e sapranno dare un contributo fattivo, vero e autentico alla nostra candidata Donatella Tesei, pronta a rivincere le prossime elezioni regionali. Stiamo conducendo una campagna seria, a supporto delle associazioni di categoria, degli imprenditori, dei cittadini, delle famiglie, delle persone con disabilità, dei disoccupati e dei giovani, abbiamo le idee chiare, un programma concreto, con candidati che sapranno fare la differenza. La nostra è una campagna elettorale fatta anche di rendicontazione del lavoro che abbiamo prodotto come Lega in questi cinque anni con Donatella Tesei, forti di una filiera di governo che parte dai territori, dagli amministratori locali, passa per il governo regionale e arriva fino al nazionale. Abbiamo svolto un importante lavoro sulle infrastrutture, sull’alta velocità che finalmente toccherà l’Umbria, sulla FCU che nei prossimi anni ricollegherà il nord e il sud della nostra regione e sull’aeroporto che ha superato i 500mila passeggeri e che abbiamo l’obiettivo di portare a 1 milione. Vogliamo continuare il lavoro sulla sanità di territorio, da potenziare ulteriormente dopo i disastri della precedente amministrazione regionale. Quando siamo entrati in Regione abbiamo trovato la Guardia di Finanza nei corridori e i commissari ministeriali dietro le scrivanie, subito dopo c’è stata la pandemia. C’è voluto del tempo, ma oggi Gimbe e gli indicatori riconosciuti a livello nazionale dicono che la sanità umbra ha fatto notevoli passi avanti. Domenica sarà con noi il generale Vannacci per parlare del tema della sicurezza a Perugia, notevolmente peggiorata con la nuova amministrazione comunale di sinistra, visti i numerosi episodi che da qualche mese a questa parte si susseguono, non solo a Fontivegge, ma in ogni angolo della città, dal centro alla periferia. Dobbiamo evitare che la sinistra torni a governare la Regione Umbria, perchè vorrebbe dire tornare indietro di 50 anni e farla cadere nuovamente nell'immobilismo, nell'insicurezza, nell'isolamento infrastrutturale”.

Presidente della Regione Umbria, DONATELLA TESEI

"Quella della Lega è una squadra straordinaria, sono orgogliosa e fiera di far parte di questo partito. La campagna elettorale vede sempre un maggiore interesse di persone e di rappresentanti di categoria ai quali stiamo raccontando, non le chiacchiere come fanno altri, ma i fatti e i progetti concreti realizzati e quelli da realizzare nei prossimi cinque anni. Abbiamo ridato vita a questa regione che si è rimessa in moto e guarda al futuro con grande determinazione. Nel 2019 ho trovato sul mio tavolo dei fascicoli delicati e importanti, il default di Monteluce, la situazione drammatica delle Comunità Montane, i decreti ingiuntivi e i debiti nel trasporto pubblico. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato su ognuno di essi, facendo gli interessi della comunità e portando a casa risultati importanti. I prossimi cinque anni saranno determinanti per l'Umbria e per proseguire sulle opere strategiche iniziate e finanziate. C'è chi dice sempre 'no', vive di immobilismo e vorrebbe tornare al passato, poi ci siamo noi che guardiamo avanti, che siamo il popolo del 'sì' e del 'fare', che vogliamo correre verso lo sviluppo, verso l'alta velocità, il nodo di Perugia, la Mediaetruria, il termovalorizzatore, le nuove infrastrutture e quindi verso il progresso".