(ASI-UNWEB) È il titolo della trasmissione “Nero Su Bianco” il talk show condotto dal giornalista Laurent De Bai in onda oggi Venerdi 15 Novembre 2024 alle ore 19.30 sul Umbria+ canale 15 del digitale terrestre. Dopo il voto in Liguria di fine ottobre, è conto alla rovescia per l’apertura delle urne per il voto delle Regionali in Emilia-Romagna e Umbria.

Infatti, a due giorni delle elezioni regionali tutti i 460 candidati che aspirano a conquistare uno dei 20 posti disponibili da consigliere regionale sono sul starting block per le prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024, il cronista De Bai avrà nel suo talk show “Nero Su Bianco come ospiti:

Francesca Peppucci Candidata Forza Italia;

Leonardo Varasano Candidato Noi Moderati-Civici per l’Umbria;

Paolo Barboni Candidato Partito Democratico;

Giuseppe Capaccioni Umbria Domani-Proietti Presidente.