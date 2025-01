(UNWEB) TERNI "Lascio dopo 23 anni e mezzo di attività amministrativa. Lascio un ente con i conti in ordine e risanati con il ripiano di 2 milioni di disavanzo ereditati da chi ci ha preceduto. Grazie ad un’attenta e rigorosa condotta usciremo dal riaccertamento straordinario già quest’anno con un anticipo di 30 anni”.

Lo ha detto stamattina il Sindaco di Amelia uscente Laura Pernazza nel corso della conferenza stampa di fine mandato tenutasi in Provincia alla presenza del Sindaco reggente Avio Proietti Scorsoni, degli assessori Alberto Rini (viabilità, ambiente, urbanistica e polizia locale) Antonella Sensini (bilancio) e della consigliera comunale delegata alla pubblica istruzione Rita Valentini.

La Pernazza ha ricordato tutti i principali obiettivi raggiunti e gli investimenti fatti. Tre milioni dalla giunta Tesei per la realizzazione della piscina all’aperto che si aggiunge a quella coperta, altri 3 milioni sempre dalla passata giunta regionale per il completamento della variante alle 205 Amerina, 2 milioni per interventi relativi al dissesto idrogeologico con l’adeguamento e il miglioramento di strade, ponti e beni immobili. Sulla viabilità interventi su 16 strade per tutto il territorio comunale. Oltre 3 milioni dal Pnrr poi per la nuova scuola di Fornole i cui lavori termineranno a dicembre di quest'anno.

Grande importanza per i lavori al Rio Grande. “Grazie all’impegno dell’ex assessore regionale Melasecche – ha detto la Pernazza – la passata giunta regionale ha stanziato 1 milione e 700mila euro per gli interventi al ponte che fanno parte di un più ampio progetto di riqualificazione di tutta l’area. Questi fondi si aggiungono poi ai 100miale euro per la pulizia di tutto l’alveo, già eseguita, e ai 170mila, dal Ministero, per lo studio sulla diga della Para”. Il Sindaco uscente ha poi sottolineato i traguardi sul settore sanità con l’apertura della Casa di Comunità “dove – ha informato – da inizio anno ci saranno 8 nuovi medici di medicina generale che andranno a potenziare le prestazioni sanitarie. Per l’ospedale nuovo invece è già stato approvato il progetto esecutivo”.

Obiettivi di rilievo anche per il Palazzetto Polivalente di Paticchi dove sono stati investiti 500mila euro stanziati dalla giunta Tesei per i nuovi spogliatoi. Presentato poi alla Fondazione Carit un progetto da 700mila euro per la riqualificazione di Piazza XXI Settembre insieme ai giardini, al marciapiede e a tutta l’area circostante. Sempre il Sindaco uscente ha poi rimarcato le iniziative su scuola e lavoro con l’introduzione della settimana corta, il corso di informatica anche serale, l’apertura dello Sportello del Lavoro, le Fiere del Lavoro. Grande attenzione al sociale. La collaborazione con la Fondazione Umbria per la Prevenzione dell’Usura ha consentito di assistere numerose famiglie e di aprire lo Sportello Antiusura con azioni che si intersecano con quelle mirate al contrasto delle ludopatie.

Non meno importanti i settori della cultura, dell’economia e del turismo. Si è dato il via all’iter per l’attuazione dell’Iti (Investimento territoriale integrato) che coinvolge tutto l’Amerino e che riafferma il recupero di Amelia come ruolo guida del territorio. L’urbanizzazione primaria di vocabolo Stibi permette di creare le condizioni migliori per le aziende, mentre con Amerino Tipico si investe sul settore agro alimentare in termini di sistema e si punta sullo sviluppo economico e sul turismo, settore che insieme alla cultura è uno degli asset trainanti del territorio.

Per questo la Pernazza ha ricordato, tra gli altri, il Bimillenario del Germanico, la Biennale Umbria letteraria, le iniziative Aics e Arca sul restauro, recupero e conservazione dei beni culturali, le Terre dei Borghi Verdi e i percorsi come la Transameria e il Cammino del Germanico. Avviato poi l’iter per il riconoscimento Unesco del Teatro Sociale e delle Mura Poligonali.