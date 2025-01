(UNWEB) "La sinistra estrema che oggi governa Perugia mostra il suo vero volto, mettendo sullo stesso piano l'incolumità di chi commette reati, la sicurezza dei cittadini onesti e la tutela degli agenti di Polizia Locale". Sul tema interviene il segretario Lega Perugia, Lorenzo Mattioni: "Esprimiamo profonda preoccupazione per le recenti dichiarazioni del sindaco di Perugia - prosegue - e più in generale per le scelte dell'Amministrazione Comunale che stanno mettendo in pericolo la sicurezza della città. In particolare, il depotenziamento del presidio di Polizia Locale a Fontivegge rappresenta un grave passo indietro nella lotta alla criminalità, ma ancora più allarmante è la scelta di togliere il taser agli agenti con la giustificazione di voler tutelare anche 'gli autori di delitti', come dichiarato dalla stessa Ferdinandi nella conferenza stampa di fine anno.





Negli ultimi mesi - afferma Mattioni - stiamo assistendo a un susseguirsi quotidiano di furti, risse, pestaggi e reati legati allo spaccio di stupefacenti, sia nella zona di Fontivegge che nel resto della città, centro e periferia. In questo contesto, indebolire gli strumenti a disposizione della polizia locale è una decisione incomprensibile e irresponsabile. La Ferdinandi dica una volta per tutte da che parte vuole stare.



Non possiamo accettare che Perugia torni a essere ostaggio della criminalità per colpa di scelte politiche scellerate della sinistra. Chiediamo un immediato ripensamento di queste decisioni e un confronto serio sulle politiche per la sicurezza della città. Continueremo a monitorare la situazione - conclude l'esponente leghista - e a batterci per una Perugia più sicura, dove la legalità e la protezione dei cittadini, e non la tutela di chi commette reati, siano al centro dell'azione amministrativa".