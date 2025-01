(UNWEB) “La precarietà, i lavoratori poveri e insicuri, quelli in cassa integrazione e i giovani che se ne vanno a lavorare all’estero perché non trovano alternative, spesso dopo essersi laureati. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha tracciato la rotta per l’attività politica e amministrativa di chi riveste ruoli nelle Istituzioni e ha la responsabilità di costruire soluzioni per il bene comune”, così il capogruppo regionale del Partito democratico, Cristian Betti assicurando che “questo faremo anche in Umbria, dove i recenti report della Camera di commercio sull’occupazione giovanile descrivono un mondo del tutto simile a quello di cui ha parlato il presidente Mattarella, che richiede un nostro intervento urgente. Il calo dell’occupazione degli under35 e l’aumento degli over50 è fisiologico quanto preoccupante per una piccola regione come la nostra”.





“In cima all’agenda della priorità della Giunta regionale e di tutti gli eletti – spiega Betti – ci sarà la necessità di costruire un’Umbria a misura di giovani. Il report della Camera di Commercio, pubblicato qualche giorno fa, descrive il panorama su cui ci troviamo a lavorare: gli under35 occupati nel 2018 erano il 21,1 per cento del totale, mentre nel 2023 erano nel 20,7. Da 35 a 49 anni, l’occupazione è passata dal 42,2 al 37,7. Aumentano invece gli over 50. Saranno diversi gli ambiti su cui agire: politiche del lavoro e di crescita economica, oltre che migliori percorsi di orientamento scolastico. Con il nuovo anno – conclude -, e con l’entrata in funzione di tutti gli organi istituzionali, siamo pronti a raccogliere questa sfida”.