Sen. Menia: sconcertato nell'apprendere che esponenti istituzionali abbiano esaltato i mandanti delle stragi compiute contro gli italiani sul confine Orientale

(ASI-UNWEB) Perugia - “Azione Universitaria ha presentato ieri il libro del Sen. Roberto Menia “10 Febbraio: dalle foibe all’esodo” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia.

Tanti sono stati gli universitari presenti per ascoltare dalla voce del Sen. Menia, primo firmatario della legge istitutiva del “Giorno del Ricordo”, il racconto di una delle pagine più tragiche della storia italiana, a lungo nascosta e negata perfino dai libri di storia nelle scuole.



Il senatore ha, tra l’altro, sottolineato il suo sconcerto nell’apprendere che nella civile Perugia ci sono esponenti istituzionali che pubblicamente hanno a più riprese esaltato uno dei mandanti delle stragi compiute sul cosiddetto “confine orientale”.Un chiaro riferimento al Capo di Gabinetto del Sindaco, le cui passate dichiarazioni - mai rettificate - hanno evidentemente avuto una eco che ha raggiunto anche le Istituzioni nazionali.

Accanto all’Avv. Raffaella Rinaldi (Responsabile per l’ Umbria del “Comitato 10 febbraio”), è intervenuto il Prof. Giovanni Stelli (Presidente della “Società studi fiumani”), esule egli stesso, i quali hanno ribadito l’importante significato del ricordare i tanti italiani uccisi barbaramente dai partigiani titini o costretti ad abbandonare in fretta e furia le loro case e le loro città per sfuggire all’odio comunista.

L’iniziativa ha suscitato un grande interesse da parte dei giovani ed ha segnato il ritorno della Destra universitaria sulla scena politica studentesca. Un primo appuntamento che sarà seguito da altri eventi di carattere culturale.