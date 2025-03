(UNWEB) – Perugia, La Regione Umbria aderisce con convinzione alla Giornata Mondiale del Rene, che si celebra il 13 marzo 2025, e lo fa con una serie di iniziative organizzate dalle quattro aziende sanitarie regionali, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e della cura delle malattie renali; lo riferisce la Presidente della Regione, Stefania Proietti.

"La salute dei cittadini è una nostra priorità - afferma la Presidente della Regione Proietti - e per questo ci impegniamo a promuovere iniziative concrete per favorire la diagnosi precoce e l'accesso alle cure, grazie anche al fondamentale contributo delle associazioni del territorio. Le malattie renali colpiscono milioni di persone in tutto il mondo e spesso vengono diagnosticate in fase avanzata. Per tale motivo, i nostri professionisti sono a disposizione nell'opera essenziale di sensibilizzazione e di adesione a screening periodici, corretti stili di vita e una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio".

Nella giornata del 13 marzo, l'Ospedale di Perugia aderisce con un'iniziativa gratuita denominata "Porte aperte" nei locali della Struttura Complessa di Nefrologia dove medici e infermieri del reparto offriranno uno screening nefrologico, in un ambulatorio dedicato, aperto dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Alla Usl Umbria 2 invece, l'iniziativa "Nefrologia aperta" coinvolgerà gli ospedali di Foligno, Spoleto e Orvieto, dove il personale medico e infermieristico dei servizi di nefrologia promuoverà attività di screening gratuite per tutta la giornata, in collaborazione con ANED.

L'Azienda ospedaliera di Terni ospiterà i volontari di ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto) che distribuiranno materiali informativi, all'ingresso dell'ospedale, per sensibilizzare alla prevenzione delle malattie renali

La USL Umbria 1 invece, celebrerà la giornata del rene sabato 15 marzo presso l'auditorium dell'ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla, dove si terrà un evento formativo e informativo dal titolo "Promuovere la diagnosi precoce e la protezione della salute dei reni", organizzato in collaborazione con ANED e FIR (Federazione Italiana del Rene).