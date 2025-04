(ASI - UNWEB) Perugia - Fratelli d’Italia insieme a tutto il Centro Destra, sindacati e comitati di cittadini in assemblea legislativa regionale, a fianco dei consiglieri regionali di opposizione , contro l’aumento delle tasse proposto dalla Giunta Proietti: una manovra folle e inaccettabile presentata per coprire un presunto buco di bilancio che si è rivelato inesistente.

Una protesta generalizzata che ha visto la partecipazione di cittadini, comitati, sindacati e amministratori che si oppongono a questo incremento della pressione fiscale che mette a rischio famiglie e imprese.

Un disegno di legge della Giunta Regionale avanzato su dati non veritieri per mascherare di fatto la volontà della Presidente Proietti e di tutta la sinistra da un lato di non rispettare le funamboliche promesse fatte, dall’altro di fare cassa per costruire consenso futuro.

“Non esiste nessun buco di bilancio e nessuna condizione che giustifichi questa manovra che mette le mani nelle tasche dei cittadini e che rischia di dare un duro colpo all’economia dell’Umbria, proprio in questo particolare momento storico.

La giunta ritiri immediatamente questa legge.” A dirlo è il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco.