(ASI - UNWEB) Perugia - "Con amarezza e delusione prendiamo atto delle recenti dichiarazioni dell’assessore regionale De Rebotti, che ha deciso di proseguire sulla stessa linea del suo predecessore Melasecche, sostenendo la realizzazione della nuova stazione MedioEtruria a Creti, in territorio toscano. Una scelta che, ancora una volta, ignora i reali bisogni dell’Umbria e dei suoi cittadini.

L’assessore giustifica la scelta parlando di “baricentro tra Siena, Arezzo e Perugia”. Ma non è il “baricentro” il criterio su cui deve basarsi una rete di trasporto. Lo spirito dell’Alta Velocità è garantire servizi efficienti e accessibili alle persone, non costruire infrastrutture nel mezzo del nulla per tentare un’equidistanza teorica ed inutile.

Creti non è una risposta per nessuno:

-non lo è per Perugia, perché è quasi a un’ora di auto a distanza;

-non lo è per Siena, che dista oltre 60 chilometri;

-non lo è per Arezzo, che, come Perugia, già dispone di fermata Alta Velocità nella sua stazione.

Non serve un progetto che parte già vecchio. Serve una visione di mobilità moderna, integrata e concreta, che metta al centro l’Umbria e non la renda dipendente e finanziatrice (!) di infrastrutture toscane.

Da Perugia oggi parte un Frecciarossa ogni giorno alle 5.34. Collega la città a Milano in 3 ore e mezza. È pieno, funziona, crea valore.

Perché non si potenzia questo collegamento? Perché non si aggiunge una corsa in orario turistico, supportata da un piano di promozione e sviluppo economico?

Lo si può fare subito!

Costruire una stazione a Creti invece significa sprecare risorse pubbliche, rinunciare allo sviluppo del nodo umbro, e cancellare anni di battaglie territoriali alle quali Blu – Bella Libera Umbria ha contribuito con determinazione.

Abbiamo accolto con favore le recenti dichiarazioni dell’assessore Vossi del Comune di Perugia, che ha parlato con chiarezza:

“L’Alta Velocità deve arrivare dove genera valore per il territorio, non in una stazione isolata.”

Chiediamo che questa linea venga sostenuta con forza anche a livello regionale, come era scritto sul programma della presidente Proietti: ‘Nell’immediato si ritiene indispensabile confermare l’attuale servizio Frecciarossa, istituito nel 2017, in partenza da Perugia, potenziando e sviluppando un incremento delle corse e valutando l’arretramento fino a Foligno.’ Sarebbe terribile per la credibilità della politica regionale che questo punto risulti un altro specchietto per le allodole, acchiappavoti, senza sostanza e concretezza." Così dichiara in una nota Blu - Bella Libera Umbria.