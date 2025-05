(ASI) Assisi - "Proseguono gli incontri del candidato sindaco Eolo Cicogna nelle frazioni. Nella serata di mercoledì, a Tordibetto, è intervenuta Agnese Landrini, candidata residente della frazione, che ha sottolineato le criticità e le necessità della zona e delle realtà circostanti, in particolare riguardo a manutenzioni stradali, la realizzazione di un parcheggio e l'incremento dei servizi per migliorare i collegamenti con il centro storico."

L'intervento a Tordibetto

"La principale preoccupazione dei cittadini di Tordibetto e delle frazioni limitrofe riguarda la sicurezza. "Le zone di Tordibetto, Palazzo, Rivotorto, San Vitale e Capodacqua sono da tempo teatro di furti nelle abitazioni", ha dichiarato in una nota Landrini. "Per far fronte a questa problematica – ha precisato – da anni esistono due gruppi spontanei di controllo del territorio che operano con impegno, ma la situazione resta preoccupante. In alcune aree, addirittura, ville situate sulle colline intorno al castello si sono organizzate con servizi di vigilanza privata tutto il giorno".

"Il progetto Assisi Sicura, pensato per unire e coordinare i gruppi di controllo del territorio, è stato avviato con entusiasmo, ma ha subito una battuta d'arresto a causa della gestione dell'amministrazione comunale – ha aggiunto la candidata – Nel 2018, il Comune firmò un protocollo d'intesa con la Prefettura per l'attivazione del Controllo di Vicinato, ma a oggi, maggio 2025, il progetto non è stato avviato. Dopo una nuova firma nel 2020, nulla è cambiato, e l'amministrazione Proietti-Stoppini ha anche rifiutato la proposta di collaborazione avanzata dai gruppi esistenti, che avrebbero messo a disposizione la loro esperienza e la struttura già in essere. Inoltre, l'amministrazione ha deciso di interrompere la collaborazione con l'associazione di volontariato Volontari per Assisi, attiva nel comune da 22 anni, la quale si occupava della vigilanza e prevenzione della microcriminalità. Questo cambiamento ha ridotto notevolmente le risorse a disposizione per garantire la sicurezza dei cittadini. Assisi al Centro mette la sicurezza tra le sue priorità programmatiche. L'obiettivo è attivare concretamente il Controllo di Vicinato, collaborare con i gruppi di cittadini e le forze dell'ordine, e ripristinare un sistema di vigilanza e prevenzione che funzioni per tutta la città.

Il programma

Dalla rigenerazione urbana all'inclusione sostanziale delle persone con disabilità, fino alla mobilità ecosostenibile, il programma di Assisi al centro – lista elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Eolo Cicogna – si propone di rispondere alle esigenze della comunità attraverso azioni pratiche che mettano al centro la valorizzazione delle persone, la tutela del patrimonio e la pianificazione di un futuro più equo e accessibile per tutti i cittadini.

Elaborato in collaborazione con diversi gruppi e realtà locali, il programma di Assisi al centro si concentra su quattro aree principali.

Sociale, salute, disabilità, inclusione. Al centro delle politiche di Assisi al Centro c'è l'impegno verso le persone e i loro bisogni reali. L'obiettivo è costruire una società inclusiva, che dia dignità a tutti e risponda con azioni concrete su salute, disabilità, servizi e diritti. Si promuoveranno politiche di inclusione che non si limitano a promesse, ma che rispondano in modo effettivo alle necessità quotidiane dei cittadini.

Patrimonio. La valorizzazione del patrimonio urbano, strutturale e sociale è un altro obiettivo centrale del programma. Viene proposta una rigenerazione dei luoghi inutilizzati per trasformarli in spazi di condivisione, che favoriscano la mediazione intergenerazionale e la trasmissione di saperi e pratiche di inclusione. Un investimento per il futuro di Assisi che parte dal recupero delle sue risorse più preziose.

Cultura. La cultura è vista come un motore di crescita e un elemento fondamentale per il rilancio della città. Assisi al Centro promuove nuove proposte culturali che siano in linea con l'importanza storica della città, valorizzando le celebrazioni del Giubileo e dell'otto centenario Francescano come occasioni per far crescere la città anche sul piano culturale e turistico.

Territorio. Il programma prevede l'abitabilità del centro storico, la cura del decoro urbano e l'introduzione di una mobilità ecosostenibile. L'obiettivo è migliorare la viabilità urbana e sviluppare una connessione forte tra centro e periferie, creando un sistema che renda Assisi più accessibile e vivibile per tutti i suoi cittadini.

Si voterà il 25 e il 26 maggio. Maggiori informazioni sul programma e sugli eventi della campagna elettorale sui canali social della lista." Così conclude la nota della candidata Agnese Landrini di Assisi al Centro.