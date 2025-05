(ASI-UNWEB) “Il Governo Meloni continua a investire sulla sicurezza dei cittadini, con un piano di potenziamento concreto che interesserà in prima battuta i commissariati di Assisi, Spoleto e Orvieto”. Lo ha annunciato oggi ad Assisi il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, nel corso di un incontro con la stampa.

Entro il mese di giugno, i tre presìdi della Polizia di Stato vedranno l’arrivo di nuove unità di personale, che andranno a rafforzare l’operatività sul territorio, garantendo una presenza più stabile, una maggiore capacità preventiva e tempi di risposta più rapidi.

“Si tratta di un intervento atteso e necessario, che riconosce la centralità strategica di questi presidi nella rete della sicurezza nazionale – ha spiegato Prisco –. La tutela del territorio e la vicinanza ai cittadini passano anche da organici adeguati e strutture in grado di rispondere con efficienza alle esigenze delle comunità locali, grazie all’inversione di tendenza posta in essere da questo Governo per far fronte ai tagli della sinistra.”

Il piano non si esaurisce qui: una seconda fase di potenziamento è prevista entro la fine dell’anno, con il rafforzamento di altri uffici della Polizia di Stato presenti anche in Umbria, a conferma dell’impegno costante del Governo per una sicurezza diffusa, capillare e realmente percepita.

“La sicurezza è un diritto fondamentale – ha concluso Prisco – e lo Stato deve garantire e per la quale è però necessario il concorso degli enti territoriali.”

Lo ha detto il sottosegretario all’interno emanuele Prisco partecipando ad Assisi all evento sulla sicurezza promosso da Fdi a sostegno del candidato del centrodestra nella città serafica.