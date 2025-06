(UNWEB) – Perugia, - Nella seduta odierna la Giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Francesco De Rebotti, ha approvato il rifinanziamento dell'avviso a sportello MySelf Plus 2024, un bando dedicato alla creazione di impresa e all'autoimpiego che passerà dall'attuale milione di euro a 1 milione e 500mila euro.

L'avviso, a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali in attuazione della legge regionale 14 febbraio 2018 n.1 Capo VI "Autoimpiego e creazione d'impresa", che aveva una dotazione finanziaria che ammontava 1 milione di euro, è andato esaurito con le domande fino ad ora ritenute ammissibili e, visto che risultano ancora da valutare altre 40 domande, si è ritenuto di integrare lo stanziamento con ulteriori 500mila euro.

"L'intervento agevolativo – spiega l'assessore regionale Francesco De Rebotti – rientra nella strategia di sostegno alle microimprese del territorio avviata a partire dal 2019 con il primo avviso MySelf e proseguita con successo negli anni. Consiste nell'erogazione di un finanziamento a tasso zero e senza garanzie destinato all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali da parte di soggetti con difficile accesso al credito bancario. Viene inoltre mantenuta la riserva del 25% delle risorse disponibili per il sostegno all'autoimpiego e alla creazione di impresa da parte di coloro che non abbiano ancora compiuto 35 anni e accordata una corsia preferenziale all'imprenditoria femminile".

All'interno delle 40 domande ancora da valutare e che potranno ora essere finanziate, se ritenute ammissibili, la carenza di fondi è stato effettivamente riscontrata nella categoria riservata alle "Donne adulte", per la quale si è registrato un fabbisogno pari al doppio delle risorse stanziate, e rispetto alla categoria "Giovani", mentre sono risultate in esubero le risorse destinate alla categoria residuale dei "Soggetti over 35". "Proprio sulle misure che riguardano donne e giovani - conclude De Rebotti – abbiamo intenzione di continuare ad intervenire per dare il via ad ulteriori e necessari percorsi di sviluppo".