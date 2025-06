(ASI - UNWEB) "L’impegno del Governo Meloni e del Ministro Urso hanno dato nuove conferme al percorso già intrapreso per la nostra Regione. L’accordo su AST Terni è una notizia importante: per il territorio, per i lavoratori e per il futuro industriale dell’Umbria, in termini di investimenti sul territorio e di tutela dei livelli occupazionali.

È giusto oggi riconoscere però che questo risultato affonda le radici anche nel lavoro portato avanti con determinazione dalla precedente giunta regionale di centrodestra, che ha saputo avviare un dialogo concreto con azienda, sindacati e governo, ponendo le basi per una soluzione di prospettiva, poi proseguita dall’attuale amministrazione.

La legge regionale 1/2023 approvata dal centrodestra in Umbria, consente oggi di individuare un percorso sostenibile per le aziende energivore del territorio, nonché propedeutica e indispensabile per la chiusura dell’accordo di programma. Uno strumento necessario da mettere in campo per rendere più competitiva l’azienda nel mercato globale da affiancare con le nuove politiche emergenti che il Governo Meloni sta mettendo in campo".

È quanto affermano i consiglieri regionali Paola Agabiti Urbani, Matteo Giambartolomei ed Eleonora Pace e i parlamentari di FDI Emanuele Prisco e Francesco ZaffinI, che oggi al MIMIT hanno incontrato il Ministro Urso in vista della firma dell’Accordo di Programma su AST Terni, prevista per domani.

*Fönte foto: Ufficio Stampa FDI Umbria