(UNWEB) Perugia. Il Consiglio comunale ha approvato con 18 voti favorevoli e 7 astensioni l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Federico Phellas (Pd) e Lorenzo Mazzanti (Pensa Perugia) avente ad oggetto: “Sviluppo e valorizzazione dell’aeroporto internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi come hub strategico per il turismo, l’economia e la finanza dell’Umbria e del centro Italia”.

Illustrando l’atto, Phellas ha riferito che l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria rappresenta un’infrastruttura chiave per la mobilità e lo sviluppo economico della regione e delle aree limitrofe, offrendo un collegamento strategico con le principali destinazioni nazionali ed europee. La cancellazione della tratta Perugia-Francoforte, hub strategico per il trasporto aereo globale ha rappresentato un grave danno per le imprese umbre, limitando le possibilità di connessione con i mercati internazionali e riducendo le opportunità di sviluppo economico della regione. Secondo i proponenti, il potenziamento dell’aeroporto favorirebbe non solo i pellegrinaggi religiosi, ma anche il turismo culturale, enogastronomico e sportivo, oltre a rafforzare i collegamenti per il mondo delle imprese, dell’export e della finanza.

Il ripristino della tratta Perugia-Francoforte, in particolare, garantirebbe un collegamento di rilevanza strategica per le imprese umbre, offrendo nuove opportunità di networking internazionale e di attrazione di investimenti esteri.

Infine l’ampliamento delle tratte aeree, con un focus particolare su destinazioni strategiche per il turismo e l’economia (Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Asia), incrementerebbe il traffico passeggeri e favorirebbe la crescita dell’aeroporto e dell’economia regionale.

In ragione di ciò con l’odg, i consiglieri impegnano l’Amministrazione:

-a promuovere, di concerto con la Regione Umbria e le regioni limitrofe, una strategia di sviluppo dell’aeroporto dell’Umbria, puntando sulla valorizzazione del turismo religioso, culturale ed enogastronomico, nonché sul potenziamento dei collegamenti economici e finanziari;

-a rafforzare il confronto con le compagnie aeree per l’apertura di nuove rotte, con particolare attenzione ai mercati di interesse per il turismo, l’industria e la finanza;

-a richiedere il ripristino della tratta Perugia-Francoforte, riconoscendone l’importanza strategica;

-a sensibilizzare il Ministero delle infrastrutture e il governo sulla necessità di investire nell’aeroporto dell’Umbria.