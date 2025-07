(ASI-UNWEB) Riceviamo e Pubblichiamo - "Se Stefano Bandecchi fosse un portafortuna da taschino, il centrosinistra dovrebbe brevettarlo. Ogni volta che annuncia una candidatura, l'elettorato progressista si ridesta, corre alle urne e ringrazia. È accaduto in Umbria: chi avrebbe immaginato che il suo megafono in piazza per sostenere il centrodestra diventasse il nostro jingle della vittoria?

Ora il vulcanico sindaco di Terni sbarca in Campania e noi, sinceramente, non vogliamo che si fermi lì." Lo dichiara in una nota Gianfranco Mascia, co‑portavoce di Europa Verde Umbria ed esponente di AVS. Che prosegue:"Caro Stefano, niente timidezze: concedici il tour completo del 2025. Allaccia le cinture e candìdati anche in Veneto, Toscana, Marche, Puglia e, già che ci sei, nella placida Valle d'Aosta. Dove arrivi tu, sboccia la partecipazione, proliferano i gazebo e persino le urne sembrano sorridere. È come se il tuo show personale risvegliasse sopiti sensi civici: tu gridi 'Bandecchi presidente!', la gente risponde 'Ok, ma intanto votiamo gli altri'.""Perciò avanti, non lesinare energia. Porta il tuo carisma esplosivo in ogni regione con la stessa generosità con cui distribuisci dirette social e metafore improbabili. Noi ti aspettiamo a braccia aperte – bandiere verdi pronte – per festeggiare, elezione dopo elezione, il tuo insostituibile contributo alla causa progressista." Conclude.