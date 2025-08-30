Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell'Interno Prisco

(UNW) Operazione antidroga a Perugia: 15 kg di cocaina sequestrati. Prisco (Min. Interno, FdI): "Grazie a chi ogni giorno combatte la droga."



"Nella serata di ieri, la Questura di Perugia ha concluso con successo un'importante operazione investigativa, che ha portato all'arresto di due cittadini albanesi e al sequestro di oltre 15 kg di cocaina, oltre a circa 100.000 euro in contante. Un risultato straordinario che testimonia, ancora una volta, la grande professionalità e il costante impegno delle nostre Forze dell'Ordine, a cui va il mio più sentito ringraziamento.



Mentre a Bologna il Sindaco del PD ha scelto di adottare una politica di "distribuzione gratuita di pipe per crack", un'iniziativa che sembra promuovere l'uso della droga, nelle città italiane c'è chi ogni giorno combatte concretamente contro il traffico e la diffusione di sostanze stupefacenti, proteggendo la salute dei cittadini e l'ordine pubblico.



La droga non si combatte con il permissivismo, ma con l'azione decisa di contrasto alla diffusione delle Forze dell'Ordine e con politiche di prevenzione che propongano modelli sociali "costruttivi". In Italia per fortuna c'è chi ogni giorno lavora per prevenire la diffusione delle droghe ed è impegnato a recuperare quanti hanno la sfortuna di cadere vittime del dramma della dipendenza".







E' quanto ha dichiarato il sottosegretario al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco, commentando l'operazione antidroga di ieri sera della Questura di Perugia.