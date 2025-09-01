(ASI-UNWEB) "Con la pubblicazione di oggi sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia è stato definitivamente attivato il nuovo Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria di Umbria e Marche con sede a Perugia.

La costituzione del nuovo Provveditorato è un ulteriore, eloquente cambio di passo rispetto ai sinistri governi che risparmiavano sulla sicurezza, facendo arretrare lo Stato.

A breve anche la costituzione del Prap Abruzzo e Molise già previsto per legge e per il quale è in corso l’iter amministrativo che ne decreterà l’operatività.

Con il Governo Meloni è definitivamente archiviata l’infausta stagione dei maxi-provveditorati voluti da una sinistra - mani di forbice sulla sicurezza.

La sicurezza per noi è investimento per la Nazione, non spesa da sforbiciare". È quanto dichiara in uuna nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.