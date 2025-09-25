(ASI-UNWEB) È stata ufficialmente conferita all'europarlamentare umbro di Fratelli d'Italia Marco Squarta la responsabilità di seguire, per conto del gruppo dei Conservatori Europei, il dossier strategico sulla Difesa Europea 2030.

Il rappresentante designato assumerà un ruolo centrale nel processo legislativo, partecipando attivamente alle trattative interistituzionali con gli altri gruppi parlamentari e con la Commissione europea.

L’incarico prevede la rappresentanza del gruppo sia in sede di Commissione che in Aula, durante le fasi di dibattito e di voto. Si tratta di un compito di rilievo che riflette la fiducia riposta nel profilo del delegato e nella sua capacità di contribuire in modo costruttivo alla definizione delle politiche europee in materia di sicurezza e difesa.

«Intendo affrontare questo incarico con il massimo impegno e senso di responsabilità, consapevole dell’importanza strategica del tema e del mandato ricevuto», ha dichiarato il rappresentante Marco Squarta.

La Difesa Europea 2030 costituisce una delle priorità dell’agenda comunitaria, e il contributo del gruppo dei Conservatori sarà determinante per orientare le scelte future in un contesto geopolitico in continua evoluzione.