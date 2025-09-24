( (UNWEB)– Perugia, – La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato lo stanziamento di 3.770.619,73 euro per i servizi di assistenza domiciliare dei minori con disabilità e per l'integrazione scolastica.

La misura arriva sulla base delle richieste delle scuole e delle Zone sociali e dopo il necessario monitoraggio effettuato ad agosto 2025, che ha evidenziato un aumento del fabbisogno dei servizi.

I servizi che beneficeranno dell'incremento di fondi sono quelli dell'assistenza domiciliare educativa ai minori con disabilità e il servizio per l'integrazione scolastica rivolto ad alunni con disabilità ai sensi della L. 104/1992 frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.

Per completezza di informazione, nel 2023 per questi servizi sono stati erogati 1.705.843,07 euro, nel 2024 1.023.537,20 euro, mentre per il 2025 la Giunta regionale con DGR 933 del 23/09/2025 ha stanziato 3.770.619,73 euro, per un totale nel triennio di 6.500.000,00 euro.

"A fronte di un aumento dei fabbisogni di supporto educativo scolastico per minori con disabilità, come Regione Umbria ci siamo impegnati per il reperimento di ulteriori fondi atti a garantire sostegno pieno e concreto ai minori con disabilità e alle loro famiglie – ha dichiarato la presidente Stefania Proietti – L'incremento delle risorse è un atto dovuto: l'assistenza domiciliare e l'integrazione scolastica sono pilastri fondamentali per un sistema sociale inclusivo ed equo, e grazie a questo stanziamento potremo rafforzare i servizi su tutto il territorio regionale".

Lo stanziamento deliberato, che rientra nell'obiettivo specifico k) del programma regionale FSE+ 2021-2027, è stato ripartito tra le Zone sociali sulla base di parametri demografico-sociali. È stata già avviata la procedura per l'acquisizione delle richieste da parte delle Zone sociali e dei Comuni.