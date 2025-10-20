(UNWEB) – Perugia, – Si terrà in Umbria, tra Magione e Perugia, la "Verticale del Turismo", anteprima dell'edizione 2025 di UmbriaLibri. L'iniziativa, promossa dal Ministero del Turismo in collaborazione con la Regione Umbria e cofinanziata con il Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente, rientra nel programma nazionale volto a sostenere un modello di turismo sostenibile, accessibile e innovativo, capace di generare valore culturale, sociale ed economico.

Iniziativa promossa da Regione Umbria con il Ministero del Turismo: momento di confronto tra istituzioni, operatori e autori per costruire una visione del viaggio fondata sulla cultura e sulla qualità dei territori.

L'appuntamento umbro rappresenta una tappa strategica di un percorso condiviso per riscoprire il viaggio come forma di conoscenza e sviluppo dei territori. Un laboratorio di idee in cui letteratura, comunicazione e nuove tecnologie dialogano per immaginare nuovi modi di raccontare cammini, esperienze e paesaggi, rafforzando il ruolo dell'Umbria nel panorama nazionale del turismo narrativo e dell'accoglienza sostenibile.

La due giorni si aprirà il 22 ottobre ore 17:30 al Castello dei Cavalieri di Malta di Magione, con un incontro tra Sara Zanni, Consigliera per i Cammini del Ministero del Turismo, e Diego Passoni, conduttore radiofonico e televisivo, dedicato alla dimensione personale e collettiva del viaggio.

Il 23 ottobre, dalle ore 10 al Teatro della Sapienza di Perugia, il dibattito si articolerà in tre direttrici: le nuove narrazioni del viaggio, l'eredità spirituale dei cammini francescani e il turismo outdoor come esperienza culturale e ambientale. Tra i relatori: Simona Meloni, Assessore al Turismo della Regione Umbria; Francesco Boggi (Cammini d'Italia); Edoardo Colombo (Turismi.AI); Giulio Perrone (Passaggi di dogana); Stefania Proietti, Presidente della Regione Umbria; Tommaso Bori, Fabrizio Ardito, Luca Dei Cas, Lorenzo Barone e la giornalista Ludovica Casellati.

La giornata si concluderà con l'incontro internazionale "States of Nature, States of Movement: Place and Voyage in the Literature of Seattle, USA", a cura del Comitato di Gemellaggio Perugia–Seattle, con la partecipazione di docenti della Seattle University, dedicato ai rapporti tra letteratura e viaggio.

"La Verticale del Turismo – sottolinea Simona Meloni, assessora al Turismo della Regione Umbria – è un momento di confronto tra istituzioni, operatori e autori per costruire una visione del turismo fondata sulla cultura e sulla qualità dei territori. Il turismo lento, quello dei cammini e dei borghi, è oggi una risorsa economica e sociale che restituisce valore alle comunità e alle filiere locali. L'Umbria, con la sua vocazione all'accoglienza e alla narrazione, vuole essere protagonista di questo cambiamento, unendo innovazione digitale e patrimonio culturale per un turismo che generi benessere diffuso e duraturo".