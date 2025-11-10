(UNWEB) – Perugia - La Giunta regionale, nella seduta di questa mattina, ha designato l'amministratore unico di Punto Zero Scarl.

Si tratta del dottor Leonardo Esposito, 38 anni, laureato in finanza e metodi quantitativi per l'economia, attualmente digital product lead presso un istituto bancario a Milano e coordinatore di un team internazionale che si occupa di progetti strategici pluriennali.

Il vicepresidente della Giunta, Tommaso Bori, che ha la delega a Punto Zero, ha così commentato: "Abbiamo individuato una professionalità eccellente con un curriculum di tutto rispetto che, siamo sicuri, farà il bene e l'interesse di un'azienda importante come Punto Zero. La scelta sul dottor Esposito è stata motivata, oltre che dalle competenze, anche dal fatto che è un giovane che ha deciso di lasciare il Nord e tornare in Umbria per mettersi a disposizione della nostra comunità. A nome della presidente e di tutta la Giunta auguriamo buon lavoro al nuovo amministratore".