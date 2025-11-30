(UNWEB) Perugia. La Sir Susa Scai Perugia conferma il suo ottimo momento e conquista un’altra vittoria piena davanti al pubblico del PalaBarton. I Block Devils si impongono con un netto 3-0 su Cisterna, centrando il secondo successo casalingo consecutivo dopo quello infrasettimanale contro Monza.

La squadra di coach Andrea Anastasi ha gestito con autorità il primo set, chiuso 25-18. Nel secondo parziale qualche errore in attacco ha rimesso in corsa gli ospiti, ma il finale è stato ancora di marca bianconera (25-23). Più equilibrata la terza frazione, con Cisterna capace di restare agganciata fino al 20-18, prima dell’accelerata decisiva di Perugia che ha chiuso 25-20.

Sugli scudi ancora una volta Wassim Ben Tara: l’opposto tunisino ha firmato 22 punti con percentuali altissime (83% in attacco), arricchiti da 2 ace e un muro. Per Cisterna in doppia cifra Guzzo (10) e Bayram (11).

Da segnalare le assenze di Russo e Ishikawa, rimasti fuori per sottoporsi ad accertamenti medici nei prossimi giorni.

La cronaca ha visto Perugia sempre pronta a rispondere ai tentativi di rimonta dei pontini: l’ace di Plotnytskyi e il muro di Solè hanno dato il primo strappo, Giannelli ha gestito con lucidità la regia, mentre Semeniuk e Dzavoronok hanno chiuso i conti nei momenti chiave.

Con questo successo la Sir Susa Scai Perugia consolida la sua posizione in classifica e guarda con fiducia ai prossimi impegni, forte di un gruppo che continua a mostrare qualità e carattere.

IL TABELLINO

SIR SUSA SCAI PERUGIA - CISTERNA VOLLEY 3-0

Parziali: 25-18, 25-23, 25-20.

ARBITRI

Denis Serafini – Stefano Caretti

LE CIFRE

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 22, Solè 9, Loser 3, Plotnytskyi 9, Semeniuk 9, Colaci (libero), Argilagos, Dzavoronok 1, Crosato. N.e: Cvanciger. Gaggini

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 2, Guzzo 10, Mazzone 9, Plak 4, Lanza 5, Bayram 11 Currie (L), Diamantini 2, Muniz, Barotto 1, Salsi. N.E. Finauri (L), Tosti, Tarumi.

All. Daniele Morato, vice Paolo Falabella