(UNWEB) - Perugia - La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha telefonato e scritto al sindaco di Terni Stefano Bandecchi, invitandolo a far ritirare la determina 2088 del 23 luglio 2025 al fine di ridiscutere tutti i contenuti della vicenda stadio e clinica e far ripartire l'iter.

La Presidente ha ribadito, come già fatto nell'incontro del 4 novembre e in tutte le interlocuzioni telefoniche, la ferma volontà della Giunta regionale a ricondurre il percorso nel corretto binario amministrativo, mettendolo in sicurezza, garantendone la realizzazione nel più breve tempo possibile.

Ha ribadito la piena disponibilità della Regione a fare la propria parte per lo stadio sia in termini tecnici ed economici.

È volontà della Regione inoltre garantire il pieno riequilibrio territoriale sulla base dei fabbisogni sanitari definiti nel nuovo piano sanitario che sarà portato a compimento nei prossimi mesi.

In conclusione la presidente ha sottolineato che la piena volontà di risolvere la vicenda c' é e che c'è sempre stata e ci sarà la massima attenzione per i bisogni e alle esigenze della comunità ternana. Un impegno senza precedenti verso il territorio ternano dimostrato in primo luogo dall'Accordo di programma Ast e dall'iter per la realizzazione del nuovo ospedale.