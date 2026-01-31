(UNWEB)– Perugia, È stato riattivato il transito sulla strada statale 3 "Flaminia" nel tratto di Strettura del comune di Spoleto, interessato dallo smottamento che nei giorni scorsi aveva determinato la chiusura della principale direttrice tra Spoleto e Terni. La riapertura, comunicata da Anas, avviene dopo le prime operazioni di messa in sicurezza del versante.

Nel dettaglio, Anas riferisce che sono stati rimossi terra, vegetazione e materiale roccioso instabile e che è stato demolito un masso reso pericolante dallo scivolamento del terreno. Per consentire la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione, il transito è provvisoriamente regolato a senso unico alternato con impianto semaforico.

"La riapertura è un segnale importante per un territorio che ha bisogno di collegamenti affidabili e di risposte rapide. In queste ore la Regione ha mantenuto un'attenzione costante e un'interlocuzione istituzionale continua, perché la priorità era ridurre i disagi e riportare la viabilità in condizioni di sicurezza", dichiara la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. L'assessore regionale Francesco De Rebotti sottolinea "Ora serve un percorso chiaro verso la messa in sicurezza definitiva del versante, con tempi certi e una comunicazione puntuale e trasparente verso cittadini, imprese e amministrazioni locali".

La Regione ribadisce il carattere strategico della SS3 Flaminia per la mobilità regionale e interregionale e evidenzia che, oltre all'emergenza, è necessario consolidare un quadro di interventi strutturali e programmati, in grado di prevenire il ripetersi di criticità che incidono sulla vita quotidiana delle comunità e sull'economia dei territori.

La Regione continuerà a seguire l'evoluzione dei lavori e della regolazione del traffico, in raccordo con gli enti interessati, affinché la fase di ripristino si accompagni a un progressivo rafforzamento delle condizioni di sicurezza e di affidabilità dell'infrastruttura.