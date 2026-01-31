(UNWEB) "La Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario rappresenta un momento fondamentale per riflettere sullo stato della giustizia e sul suo ruolo centrale per la sicurezza, la coesione sociale e lo sviluppo economico della nazione". Lo dichiara il Sottosegretario all'Interno e Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Umbria, Emanuele Prisco, a margine della Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario 2026 della Corte d'Appello di Perugia.





"Il Governo Meloni – prosegue Prisco – conferma anche quest'anno un impegno concreto su sicurezza e giustizia, nella consapevolezza che legalità e certezza del diritto sono condizioni essenziali per la fiducia dei cittadini e per l'attrattività dei territori".



"In Umbria questo impegno si traduce in scelte strutturali attese da anni. Penso in particolare alla Cittadella giudiziaria di Perugia, che entra finalmente nella fase operativa con appalti già aggiudicati, un cronoprogramma definito e l'avvio dei lavori previsto nei prossimi mesi, grazie a finanziamenti importanti".



"Accanto a questo – aggiunge – l'istituzione del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria Umbria–Marche con sede a Perugia è una decisione strategica del Governo Meloni, che consente una gestione più vicina ed efficace delle criticità del sistema carcerario regionale, superando un accorpamento che negli anni ha prodotto evidenti difficoltà".



"Resta una priorità imprescindibile – conclude Prisco – l'istituzione delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, necessarie per gestire in modo adeguato i detenuti con gravi problematiche psichiatriche e garantire maggiore sicurezza negli istituti penitenziari, a tutela della Polizia penitenziaria e di tutto il personale. Una giustizia più efficiente è un fattore decisivo per la sicurezza nelle città e per lo sviluppo dei territori".

