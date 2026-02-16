(UNWEB) Perugia, La Regione Umbria avvia ufficialmente il percorso per la costituzione del cluster delle imprese della meccanica agricola, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Francesco De Rebotti. L'obiettivo è rafforzare uno dei comparti più identitari e strategici del sistema produttivo regionale, valorizzandone competenze, innovazione e capacità di presenza sui mercati nazionali e internazionali.

La meccanica agricola rappresenta una componente storica dell'economia umbra, cresciuta in stretta connessione con la vocazione agricola del territorio e sviluppatasi grazie a ricerca, specializzazione tecnologica e apertura all'export. La nascita del cluster segna un passo concreto verso la creazione di una rete strutturata tra imprese, finalizzata a promuovere progettualità condivise e a rafforzare la competitività del comparto.

All'incontro di avvio, alla presenza di alcune imprese leader del settore, ha partecipato anche Sviluppumbria con l'amministratore unico Luca Ferrucci, che ha evidenziato come il cluster possa diventare uno strumento strategico per integrare sviluppo industriale e innovazione tecnologica, contribuendo alla costruzione di un ecosistema produttivo più solido e resiliente.

Il nuovo polo si inserisce in una visione industriale già avviata dalla Regione in altri ambiti strategici, come aerospazio, mobilità e nautica, e nasce in una fase di profonda trasformazione del settore agricolo, tra transizione ecologica, digitalizzazione e nuove sfide legate alla competitività internazionale. In questo scenario, la meccanica agricola assume un ruolo centrale nel supportare modelli produttivi più sostenibili ed efficienti.

Le imprese che parteciperanno al cluster puntano a sviluppare progetti di ricerca e innovazione, accedere in modo coordinato a fondi regionali, nazionali ed europei, rafforzare la presenza sui mercati esteri, investire nella transizione digitale e attrarre nuove competenze.

All'incontro ha preso parte anche la consigliera regionale Letizia Michelini, a testimonianza dell'attenzione verso un comparto particolarmente radicato nell'Alto Tevere e nell'Alta Umbria.

Con la costituzione del Cluster della Meccanica Agricola, l'Umbria andrà a consolidare così una strategia di sviluppo che valorizza il proprio know-how industriale, rafforzando il ruolo del territorio nel panorama produttivo italiano ed europeo.