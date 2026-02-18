(UNWEB) - Perugia, - Si è conclusa con esito positivo la Conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo del semisvincolo Menotre/Scopoli, riunita questa mattina su indizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un passaggio tecnico rilevante nel percorso di completamento dell'Asse viario Marche-Umbria, nell'ambito del progetto Quadrilatero.

All'incontro hanno partecipato tutti i soggetti istituzionali e tecnici competenti, tra cui Ministero della Cultura, Ministero della Difesa, Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Foligno e gli altri enti interferenti. Il progetto ha ricevuto parere favorevole, accompagnato da raccomandazioni e prescrizioni tecniche finalizzate a garantire la migliore integrazione dell'opera nel contesto territoriale, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.

"L'esito della Conferenza di oggi testimonia la qualità del lavoro di concertazione svolto in questi mesi – dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco De Rebotti. Abbiamo registrato una convergenza unanime sulla necessità e sulla validità progettuale dell'intervento, superando le complessità tecniche grazie alla collaborazione tra Ministeri ed enti locali. Le prescrizioni emerse serviranno a qualificare ulteriormente l'opera, rafforzandone sostenibilità e compatibilità".

"Questo semisvincolo – prosegue De Rebotti – è strategico per ridurre l'isolamento della Valle del Menotre, ma soprattutto per la sicurezza: introduce un accesso intermedio in un tratto della S.S. 77 lungo circa 18 chilometri oggi privo di uscite. È un elemento decisivo anche per la gestione delle emergenze e per le attività di protezione civile".

La chiusura positiva della fase istruttoria è ora propedeutica agli ultimi passaggi: il Mit predisporrà la proposta di approvazione del progetto definitivo, che sarà trasmessa al Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Sarà il Cipess ad approvare il progetto, perfezionando l'intesa sulla localizzazione con la Regione Umbria e autorizzando, quindi, l'avvio della fase realizzativa in capo alla società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.

"Con il verbale di oggi abbiamo posto l'ultimo tassello tecnico – conclude De Rebotti. L'obiettivo della Regione è arrivare all'approvazione finale nel più breve tempo possibile per sbloccare i cantieri e dare risposte concrete ai territori".

Foto: https://www.regione.umbria.it/home

