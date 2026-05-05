(UNWEB) – Perugia, - "L'appuntamento di questa mattina al MISE sulla vertenza Moplefan di Terni si è reso necessario alla luce delle più recenti evoluzioni, dopo lo sblocco della cassa integrazione e il pagamento delle spettanze ai lavoratori", sottolinea l'assessore regionale Francesco De Rebotti.



"In particolare, era fondamentale acquisire aggiornamenti sull'elemento di novità rappresentato dal procedimento di due diligence in corso da parte di un investitore finanziario, su cui istituzioni e organizzazioni sindacali avevano condiviso l'esigenza di chiarezza. Si tratta di una procedura che, secondo quanto rappresentato, dovrà concludersi entro i termini previsti dalla procedura di risanamento autorizzata dal tribunale. Un nuovo aggiornamento è atteso nei primi giorni di giugno".

"L'auspicio, che è anche l'obiettivo comune, è quello di poter entrare nel merito dei tempi di ingresso del nuovo investitore e della conseguente ripartenza delle attività produttive. Quest'ultimo aspetto è decisivo per non disperdere il lavoro portato avanti finora da istituzioni e sindacati nella ricerca di una soluzione alla crisi aziendale e, soprattutto - conclude l'assessore - per dare risposte concrete alle difficoltà e alle incertezze che, in questi mesi, hanno gravato in primo luogo sui lavoratori".