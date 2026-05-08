Giornata Mondiale della Croce Rossa: Palazzo Donini aderisce alle celebrazioni dell'8 maggio
(UNWEB) – Perugia In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, che si celebra oggi, 8 maggio, anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, la Regione Umbria rinnova la propria vicinanza al movimento internazionale con l'esposizione della bandiera a Palazzo Donini e l'illuminazione in rosso della sede regionale nella notte tra l'8 e il 9 maggio.
"Esporre la bandiera della Croce Rossa e illuminare Palazzo Donini di rosso – ha dichiarato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – significa testimoniare la riconoscenza dell'Umbria verso le volontarie e i volontari che ogni giorno operano con umanità, dedizione e spirito di servizio accanto alle persone più fragili".
Un gesto simbolico ma dal forte valore istituzionale, che vuole rendere omaggio all'impegno quotidiano della Croce Rossa nelle emergenze sanitarie, sociali e umanitarie e riaffermare i valori di solidarietà, vicinanza e tutela della dignità umana. Con 19 comitati attivi sul territorio regionale, la Croce Rossa rappresenta un presidio fondamentale di assistenza e supporto alle comunità locali, soprattutto nei momenti di emergenza e difficoltà sociali.
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