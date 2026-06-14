(UNWEB)– Perugia, – La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e la giunta regionale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovannino Antonini, a lungo presidente della Banca Popolare di Spoleto e della Spoleto Credito e Servizi.



"Antonini - è scritto in una nota - è stato un protagonista del mondo bancario umbro che ha dato impulso allo sviluppo dei settori dell'economia e del sociale del nostro territorio. La Regione Umbria lo ricorda formulando sentite condoglianze alla moglie e ai figli".