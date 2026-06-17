Il Presidente ha incontrato oggi le dirigenti scolastiche di Orvieto, Narni e Amelia. Le scuole di Terni chiuderanno nei prossimi giorni il programma. Obiettivo: fare i lavori che servono in tempi brevi per aumentare sicurezza ed efficienza.

(UNWEB) TERNI – Il Presidente Stefano Bandecchi, facendo seguito a quanto annunciato, ha iniziato oggi il programma di visite nelle scuole superiori finalizzate a verificare le varie situazioni e problematicità e a pianificare, insieme alle direzioni scolastiche, i lavori da realizzare per migliorare sicurezza e fruibilità e per rendere strutture e servizi sempre più efficienti.

Le visite sono iniziate dagli istituti superiori di Orvieto, per poi proseguire in quelli di Narni e Amelia. A Orvieto Bandecchi ha incontrato le dirigenti scolastiche dell’Istituto Majorana Maitani, dell’Istituto di Istruzione Professionale e del Liceo Artistico. A Narni ha fatto visita all’Istituto Superiore Gandhi e ad Amelia all’Istituto Omnicomprensivo “Jole Orsini”. Alle dirigenti il Presidente, dopo aver ascoltato le loro esigenze e richieste, ha assicurato che le criticità verranno sistemate entro breve termine.

Sempre il Presidente ha poi reso noto che convocherà a breve, una volta terminate le visite, una nuova riunione con tutte le direzioni scolastiche per definire insieme i lavori da eseguire utilizzando l’avanzo di amministrazione dell’ente. Soddisfazione è stata espressa da tutte le dirigenti scolastiche, sia per la visita che per gli impegni annunciati ed assunti dal Presidente, nonché per la sua attenzione concreta ai problemi della scuola. Il programma di visite proseguirà prossimamente con tutte le scuole superiori di Terni.

Bandecchi a Orvieto ha anche colto l’occasione, accompagnato dal Sindaco Roberta Tardani, dal consigliere provinciale e comunale di Orvieto, Davide Melone, dal Sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli, e dal dirigente competente della Provincia, Marco Serini, di incontrare il comitato cittadino di Canale per la questione Sp Bagnorese. Durante l’incontro, svoltosi proprio sul luogo della frana, il Presidente ha ricordato che la Provincia si è subito attivata per affrontare il problema e cercare soluzioni.

L’amministrazione ha già stanziando oltre 450mila euro a fronte dei circa 2 milioni e 800mila necessari per completare le opere. “Grazie al nostro impegno serio e concreto – ha detto Bandecchi – dai primi giorni di luglio saremo in grado di riaprire la strada a senso unico alternato, tenendo fede agli impegni assunti e venendo incontro alle esigenze dei cittadini e delle attività economiche”. (ptn/red 228/26)