Si sono distinti nella 9° edizione della Winterace di Cortina d’Ampezzo nella sezione delle vetture moderne

(UNWEB) “I miei complimenti ad Andrea Narducci e Riccardo Paglicci Reattelli, piloti perugini che si sono distinti nella 9° edizione della Winterace di Cortina d’Ampezzo” ha dichiarato l’assessore allo sport Clara Pastorelli.

L’edizione svoltasi il weekend scorso, tra le magnifiche montagne per un percorso di circa 400 chilometri, ha visto i perugini Narducci e Reattelli arrivare al secondo posto della classifica ufficiale su Porsche Carrera 991 facenti parte della Scuderia Old Factory Garage. Sempre della stessa scuderia, nella classifica assoluta, si sono distinti anche gli altri equipaggi perugini della Old Factory Garage: Valentini-Valentini su Innocenti, equipaggio Alessandrelli-Alessandrelli ed equipaggio Fioroni-Peccetti.

Alla WinteRace, che quest’anno è entrata nel calendario dell’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) a nome del Club Veneto AutoMoto d’Epoca Giannino Marzotto, hanno partecipato 50 auto storiche costruite entro il 1976 i cui equipaggi sono stati impegnati in prove di precisione con rilevamento a pressostato. Oltre alla gara di regolarità per auto storiche è partita la WinteRace Icon, evento realizzato con la collaborazione di Quattroruote e riservato a 20 vetture scelte tra quelle che hanno i requisiti per essere considerate iconici punti di riferimento: per la valenza sportiva o per la cultura automobilistica che rappresentano. E’ proprio su questa gara che il duo perugino ha raggiunto importanti risultati.

Grande soddisfazione anche da parte degli organizzatori che già pensano ad uno speciale evento per il decennale nel 2023 realizzato con uno sguardo anche verso una mobilità sostenibile, “senza abbandonare la comune passione che vede il connubio tra la sfida di regolarità ed il piacere di immergersi in una natura unica e spettacolare”.