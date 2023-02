(UNWEB) Perugia. Ventisette società, quasi cinquecento atleti per un totale di 1.400 iscrizioni alle gare e nove regioni coinvolte: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Sono questi i significativi numeri del primo meeting nazionale TVN Winter Meet che si terrà alla piscina comunale Pellini di Perugia sabato 11 e domenica 12 febbraio.

Sono passati appena pochi giorni dalla presentazione ufficiale a Gubbio della nuova società di nuoto TVN (Training Value Network), progetto ideato dall’esperto allenatore Simone Palombi, che ecco giungere subito sul territorio umbro il suo primo grande evento agonistico di carattere nazionale. Questo nuovo appuntamento, già molto atteso dagli appassionati di nuoto, è stato presentato alla città di Perugia, mercoledì 8 febbraio in sala Rossa a Palazzo dei Priori. Erano presenti all’incontro, oltre allo stesso Palombi, anche Diego Del Bianco, direttore tecnico di Aretè, società polisportiva nata nel 2021, che collabora attivamente con TVN e a questo evento, Mario Provvidenza, presidente della Federazione italiana nuoto (Fin) Umbria, e Clara Pastorelli, assessore allo sport del Comune di Perugia.

“Pur avendo organizzato questo evento in pochissimo tempo, in appena venti giorni – ha raccontato Palombi –, la risposta è stata buonissima. Merito anche di un impianto come la piscina Pellini che si presta a questo tipo di manifestazioni. I numeri dimostrano l’interesse per questo evento e ci saranno anche una squadra siciliana e una squadra sarda. Riuscire a portare qui in Umbria atleti giovani provenienti da tutta Italia è per noi motivo di grande stimolo”. A partecipare alle gare, in programma sabato nel pomeriggio e domenica tutta la giornata, saranno infatti sportivi e sportive di tutte le età, delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior, a partire dai tredici anni. “Questa sinergia tra società – ha quindi aggiunto Del Bianco – ci permette di crescere e fare in modo che sul territorio si possano organizzare anche eventi importanti di questo tipo. Questa è solo la prima di una serie di iniziative che stiamo cercando di costruire ed è la prima volta che Perugia ospita un meeting di nuoto di questo livello. Stiamo dando vita a un movimento importante che parte dal basso ed è radicato sui territori”. “La società TVN – ha poi ricordato Provvidenza – è già attiva da alcuni mesi e ha grandi professionalità che hanno messo subito a frutto la loro esperienza. Per noi è un bel successo anche perché dopo due anni di pausa possiamo registrare nuove società affiliate e importanti eventi nazionali”.

Nel ringraziare Tvn, il comitato umbro della federazione nuoto e l’Amministrazione comunale di Gubbio per aver contribuito a organizzare l’evento, l’assessore allo sport Clara Pastorelli ha parlato di appuntamento che consente di valorizzare una disciplina, considerata minore ma che minore non è, come il nuoto, tra le più penalizzate dal lungo periodo della pandemia prima e del caro energia dopo.

L’evento di Perugia, inoltre, potrà contribuire a rilanciare ulteriormente un impianto, come la piscina Pellini, prestigioso e molto amato dalla cittadinanza essendo situato proprio alle pendici del centro storico. Un impianto che, unitamente ad altri, viene gestito con grande passione dall’Amatori nuoto pur di fronte alle note difficoltà amplificate dalle criticità del periodo storico, complicato, che stiamo vivendo.

Proprio in relazione a questo contesto, l’assessore Pastorelli ha annunciato che è stata avviata con i gestori, ed in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia, una stretta interlocuzione per cercare di individuare soluzioni tecniche per l’efficientamento energetico degli impianti natatori cittadini, che sono, come noto, quelli a maggior consumo.

Tornando nel merito dell’evento l’assessore Pastorelli ha sottolineato che l’Amministrazione comunale punta molto sulla diffusione dello sport, nuoto compreso, tra i giovani, essendo una vera e propria scuola di vita e luogo per favorire la socialità e lo sviluppo della persona.

“Abbiamo tante eccellenze che si dedicano allo sport per fortuna nella nostra città: una di queste è la Libertas Rari Nantes, spesso costretta, purtroppo, ad emigrare altrove per le gare; per questo accogliamo con favore il fatto che questa competizione importante e prestigiosa si svolga a Perugia nella nostra piscina Pellini, peraltro con una modalità che apprezziamo molto, ossia la stretta sinergia tra istituzioni e società”.

L’assessore, nel preannunciare la sua presenza alle gare, ha sottolineato che sarà bello sentire il rumore e l’odore della piscina in giornate dedicate ai giovani ed alle famiglie per favorire la socialità ed il sano divertimento.