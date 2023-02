La manifestazione è organizzata del Comitato Regione Umbria della Federazione italiana dello spettacolare sport olimpico con il patrocinio anche del Comune di Perugia

(UNWEB) Perugia. Saranno 280 gli atleti che si sfideranno sui “tatami” a colpi di Taekwondo domenica 26 febbraio al Palabarton di Perugia in occasione del “Trofeo Volumnia”. La manifestazione è organizzata del Comitato Regione Umbria della Federazione italiana dello spettacolare sport olimpico e patrocinata da Comune di Perugia, Coni Regionale e CPI Comitato Paraolimpico Regionale.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale di Perugia sarà l’assessore allo sport Clara Pastorelli.

La location che ospiterà le sfide è di notevole impatto: il Palasport perugino ha infatti una capienza di ben 3.800 posti e dispone di un ampio parcheggio.

Sabato 25 avranno luogo le operazioni di controllo del peso per gli atleti mentre i combattimenti inizieranno il giorno dopo a partire dalle 8,30 per terminare verso le ore 19. Le gare, che si svolgeranno su 3 quadrati, sono aperte a Beginners, Children, Kids, Cadet per tutte le categorie di peso sia maschili che femminili e per tutte le cinture. E’ prevista la presenza di circa 34 associazioni sportive provenienti per lo più da Marche, Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo e ovviamente Umbria.

Gli atleti dovranno indossare corpetti e caschetti (con visiera per le categorie Beginners, Children, Kids) elettronici, i canonici calzari “daedo” e tutte le varie protezioni previste per competizioni di questo genere.

A livello individuale saranno premiati con medaglia i primi tre classificati. A livello di società coppe per le prime 4 classificate.

Sarà possibile seguire in tempo reale l’evoluzione dei punteggi grazie al sistema IT@MbyTKDTECHNOLOGY e i risultati saranno pubblicati sul sito www.tkdtechnology.it

Info: email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , presidente regionale umbro Roberto Lodi cellulare 3402590831.