(UNWEB) Catania, – Una rappresentativa di beach tag rugby dell'Umbria, composta da 10 ragazze e ragazzi nati nel 2010 e 2011, ha partecipato dal 3 al 6 ottobre alla nona edizione estiva del Trofeo Coni, organizzata tra Catania e Palermo. Si tratta di Emma Miccioni, Isabella Tleimat Marel, Alessandra Piastrella, Mario Giampietri, Riccardo Magi, Pietro Fori, Emanuele Savoiardo, Federico Ambrogioni, Christian Zengarini e Davide Giorgini. I giovani atleti sono stati accompagnati da due tecnici della Fir Umbria: Alessandra Coaccioli e Giulio Battistacci.

La squadra umbra ha giocato due giorni, giovedì e venerdì, sul lungomare di Catania. "Il fine ultimo dell'iniziativa – ha spiegato Coaccioli – è quello di dare massima diffusione allo sport e far divertire le rappresentative. Il primo giorno i ragazzi hanno disputato un torneo all'italiana dove hanno fatto una bellissima performance. Venerdì, invece, ogni rappresentativa è stata divisa in due e i nostri ragazzi sono stati accorpati metà alla Puglia e metà alla Campania. Questo metodo di gioco ha messo alla prova gli atleti e atlete, per permettergli di imparare ad adattarsi nel breve periodo, che è una delle skills richieste dal rugby. Il Trofeo Coni – ha concluso Alessandra Coaccioli – è una bellissima manifestazione che dà la possibilità di confrontarsi con il panorama nazionale della tua disciplina".