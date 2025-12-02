(UNWEB) Narni. La terza edizione del Ciclocross dei Pini a Narni Scalo è quasi pronta ad essere varata. Domenica 7 dicembre torna l'appuntamento con questa manifestazione di ciclocross targata Triono Racing Team, inserita nell'ambito dell'Adriatico Cross Tour di cui è sesta prova dell'omonimo circuito che unisce le regioni Umbria, Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna.

Una tradizione del ciclocross che punta a consolidarsi: gli organizzatori, guidati dal neo presidente Giorgio Roselli, hanno deciso di fare un salto di qualità. La gara, da regionale come nelle due precedenti edizioni, è salita a carattere nazionale FCI, grazie anche alla valutazione positiva degli addetti ai lavori e dei partecipanti che hanno apprezzato il percorso e la location negli anni precedenti.

Questa scelta degli organizzatori porta con sé alcuni vantaggi: un numero maggiore di atleti sul territorio da più parti d'Italia, un incremento del prestigio per la manifestazione e una visibilità amplificata, non solo per la società organizzatrice ma anche per l'intero territorio. Il Comune di Narni si conferma parte attiva, affiancando gli organizzatori con il patrocinio e mettendo a disposizione il Parco Bruno Donatelli (via del parco), sede della competizione che assegna i titoli regionali FCI Umbria solo per le categorie femminili esordienti e allievi.

Il tracciato si conferma quello degli anni scorsi: 2.500 metri di un mix tra velocità, tecnica e resistenza con prevalenza di sterrato, in grado di mettere a dura prova tutti gli atleti.

Le emozioni, però, sono pensate per tutte le fasce d'età. Oltre alle gare degli adulti, grande spazio sarà dedicato allo Short Track dei Pini, riservato ai baby atleti dai 7 agli 11 anni, che si svolgerà in un campo gara dedicato all'interno del medesimo parco. L'appuntamento è fissato nel pomeriggio di sabato 6 dicembre, giornata in cui avranno luogo anche le prove ufficiali del percorso per gli atleti adulti. Domenica 7 le batterie di partenza saranno sei, suddivise per categoria e si disputeranno nella fascia oraria tra le 9:30 e le 15:00 circa.

Giorgio Roselli, presidente del Triono Racing Team: "Un sentito ringraziamento va all'Amministrazione Comunale che ci permette di organizzare questo evento dimostrando grande disponibilità. Un grazie sincero anche agli sponsor, fondamentali per portare avanti la manifestazione e a tutti gli associati del nostro team che, come sempre, collaborano con impegno e partecipano numerosi. Con questa terza edizione, stiamo costruendo qualcosa di importante".

Un ulteriore step verso la data del 7 dicembre sarà la presentazione ufficiale dell'evento, in programma giovedì 4 dicembre alle 11:00 presso la Sala Conferenze del CONI Terni in Corso del Popolo a Terni. Durante l'incontro saranno svelati i dettagli della terza edizione che vede già circa 250 iscritti, destinati a crescere ancora in questi giorni che precedono l'evento.