(UNWEB) Belém, La Sir Sicoma Monini Perugia continua a portare in alto il nome dell’Umbria nel mondo. A Bélem, in Brasile, i Block Devils conquistano una splendida finale al Mondiale per Club 2025 superando nettamente il Vôlei Renata con un secco 3-0 (25-15, 25-16, 25-21). Una prestazione di forza, maturità e identità, che conferma la squadra di Angelo Lorenzetti tra le eccellenze assolute del volley internazionale.

Domani, nell’atto conclusivo, Perugia affronterà i giapponesi dell’Osaka Bluteon, già incontrati nella fase preliminare. Un appuntamento che potrebbe regalare alla società bianconera un titolo storico.

Una vittoria costruita con autorità

Nei primi due set Perugia domina in lungo e in largo: battuta incisiva, muro invalicabile e un cambio palla impeccabile. I Block Devils impongono il proprio ritmo e chiudono 25-15 e 25-16 senza mai perdere il controllo.

Più combattuto il terzo parziale, con i brasiliani capaci di rientrare fino al 21-21. Ma la squadra umbra resta lucida nei momenti decisivi: Semeniuk, Solè e il muro finale dell’argentino chiudono la pratica e spalancano le porte della finale mondiale.

I protagonisti: Ben Tara e Loser brillano, Giannelli guida la squadra

L’opposto Wassim Ben Tara è il top scorer del match con 16 punti, mentre Agustin Loser firma una prestazione da incorniciare: 11 punti, 2 ace e un perfetto 100% in attacco. Accanto a lui, Sebastian Solè mette a terra 10 palloni e sigla il muro decisivo.

A dirigere l’orchestra c’è un Simone Giannelli in grande forma, capace di distribuire gioco con lucidità e di contribuire anche in prima persona con 4 punti diretti. In seconda linea, come sempre, la sicurezza di Massimo Colaci.

Perugia chiude con numeri da grande squadra:

57% in attacco

10 muri vincenti

3 ace

Il racconto del match

Primo set: equilibrio iniziale, poi Perugia accelera con Semeniuk, Ben Tara e un muro granitico. Loser chiude 25-15.

Secondo set: i Block Devils partono forte e non si voltano più indietro. Ben Tara e Loser trascinano, Semeniuk colpisce in pipe e Loser chiude con un ace: 25-16.

Terzo set: Renata prova a rientrare, ma Perugia resta solida. Sul 21-21 i bianconeri ritrovano precisione e freddezza. Solè mette il sigillo finale: 25-21.

Le parole dei protagonisti

Angelo Lorenzetti

«Siamo soddisfatti della finale, ma domani servirà cattiveria agonistica. Osaka è una squadra molto tecnica e stabile. Dovremo essere lucidi e aggressivi».

Yuki Ishikawa

«Siamo felicissimi. Nei primi due set abbiamo giocato molto bene, nel terzo loro sono rientrati ma siamo rimasti concentrati. Domani sarà una partita durissima, ma bellissima».

Il tabellino

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – VÔLEI RENATA 3-0 Parziali: 25-15, 25-16, 25-21

Perugia: Giannelli 4, Ben Tara 16, Loser 11, Solè 10, Plotnytskyi 8, Semeniuk 9, Colaci (L), Ishikawa 2. All. Lorenzetti.

Vôlei Renata: Newton 11, Adriano 7, Renan 7, Matheus 5, Judson 4, Bruno 1, Mauricio 1, De Deus (L). All. Dileo.

La finale

Osaka Bluteon – Sir Sicoma Monini Perugia Arena Guilherme Paraense, Bélem Ore 18:30 (local time) – 22:30 italiane

Diretta streaming su Dazn e VBTV.