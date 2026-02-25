(UNWEB) Gubbio. “Ci sono più avventure su una scacchiera che su tutti i mari del mondo” diceva Pierre Mac Orlan, scrittore, pittore e reporter francese. E chissà quante avventure attendono gli oltre 160 giocatori che da tutto il mondo si sono iscritti alla 4ª edizione del Festival Internazionale di Scacchi “Città di Gubbio”. Dopo il successo delle prime tre edizioni, la manifestazione torna in questo fine settimana, dal 27 febbraio al 1° marzo, confermando un trend di crescita costante nel numero di partecipanti e nell’interesse suscitato a livello nazionale e internazionale. Il torneo è organizzato da Giuseppe Zangla, scacchista siciliano ed esperto organizzatore, in collaborazione con il Gruppo Scacco Matto Eugubino, presieduto da Francesco Zaccagni, con il contributo e il patrocinio del Comune di Gubbio.

Zangla ha individuato in Gubbio il luogo ideale per ospitare manifestazioni scacchistiche di rilievo, per la bellezza della città, per la posizione geografica centrale e soprattutto per la splendida e ampia sala da gioco della Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio, che si conferma una cornice di grande fascino per eventi di questo livello.

Si preannuncia un torneo di alto profilo: ad oggi risultano già iscritti 170 giocatori provenienti da Germania, Belgio, Francia, Cipro, Israele, Moldova, Paesi Bassi e San Marino, dando al torneo una dimensione realmente internazionale e multiculturale, capace di mettere a confronto scuole scacchistiche ed esperienze diverse. Anche quest’anno non mancheranno giocatori di alto livello, rendendo il torneo particolarmente competitivo e interessante sotto il profilo tecnico.

L’evento è stato presentato questa mattina in Sala Consiliare dall’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo e dal presidente del Gruppo Scacco Matto Eugubino Francesco Zaccagni. “La manifestazione - ha spiegato Zaccagni - si svolgerà nell’arco dell’intero week end su cinque turni da 90 minuti a giocatore e sarà suddiviso in quattro Open differenziati per livello di difficoltà, per consentire a scacchisti di diversa categoria di confrontarsi in un contesto organizzato e stimolante. I risultati che questa quarta edizione sta già facendo registrare confermano la bontà del percorso intrapreso. Le strutture ricettive della città hanno fatto segnare il tutto esaurito, in un periodo che non coincide con le tradizionali festività turistiche, e l’elevato numero di iscritti ci ha portato anche quest’anno ad ampliare gli spazi. Nato quasi per intuizione grazie a Giuseppe Zangla, innamorato di questa città e desideroso di dar vita qui a un festival dedicato agli scacchi, l’evento è cresciuto anno dopo anno. Oggi, alla quarta edizione, richiama un numero sempre maggiore di partecipanti, tra campioni affermati e appassionati di alto livello pronti a confrontarsi sulle scacchiere”.

L’assessore Colaiacovo ha sottolineato come si tratti di “un appuntamento di grande rilievo per Gubbio, capace di attrarre visitatori da diverse parti d’Italia e di accoglierli in una cornice unica, simbolo per eccellenza di decisione, strategia e concentrazione. Continuiamo a garantire il pieno sostegno alla manifestazione e siamo già proiettati verso la prossima edizione, forti di un progetto solido e di un consenso di pubblico in costante crescita”.

Chi vorrà potrà assistere alle partite presso la Sala Trecentesca e la Sala Consiliare di Palazzo Pretorio, vivendo un’esperienza coinvolgente e suggestiva: vedere confrontarsi tanti scacchisti in un’atmosfera tanto silenziosa quanto carica di tensione, spettacolo affascinante anche per i non addetti ai lavori.