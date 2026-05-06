Colaci Credem Banca MVP delle Finali Scudetto

Risultato Gara 3 Finali Play Off SuperLega Credem Banca:

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-27, 26-24, 25-22, 25-20)

È Sir Susa Scai Perugia la squadra Campione d’Italia 2025/26! La formazione guidata da Angelo Lorenzetti, in vantaggio 2-0 nella serie finale contro Cucine Lube Civitanova, si è imposta in Gara 3 in quattro set, cucendosi addosso il terzo Scudetto della sua storia. Una vittoria sofferta e, per l’indirizzo che aveva preso il match, per nulla scontata: a fare la differenza – soprattutto nel secondo set – è stata la determinazione degli umbri, capaci di rimontare un parziale negativo di sei nti aggiudicandosi poi il parziale.

Il Credem Banca MVP delle Finali Scudetto è Massimo Colaci, che ha potuto così festeggiare quella che – con ogni probabilità – è stata la sua ultima apparizione in SuperLega Credem Banca. A premiare il libero di Perugia, che è ufficialmente il secondo giocatore più anziano a vincere uno Scudetto, sono stati Massimo Righi (Presidente Lega Pallavolo Serie A) e Nicole Galimberti (Responsabile Sponsorizzazioni Credem Banca). Le medaglie al collo della squadra vincitrice, invece, le hanno messe Massimo Righi e Giuseppe Manfredi (Presidente Federazione Italiana Pallavolo), che hanno anche consegnato insieme a Nicole Galimberti il trofeo Credem Banca a Simone Giannelli, Sir Susa Scai Perugia.

Tra i protagonisti indiscussi del match, in casa Sir, Wassim Ben Tara (18 punti), con anche Kamil Semeniuk (13) e Oleh Plotnytskyi (14) capaci di chiudere in doppia cifra. Dall’altra parte della rete il top scorer di serata, ovvero Aleksandar Nikolov, che ha alimentato le speranze della Lube con 25 punti totali. Per la formazione di Giampaolo Medei in doppia cifra anche Mattia Bottolo (16) ed Eric Loeppky (15).

LA CRONACA

Medei è costretto a rinunciare a Pablo Kukartsev per un problema fisico, mentre Lorenzetti ha tutti i giocatori a disposizione e sceglie il sestetto-base: l’avvio di gara è equilibrato, con il primo tentativo di allungo di Perugia smorzato dall’attacco di Nikolov (8-9). I Block Devils si ricompongono: la parallela di Ben Tara (12-10) e il muro di Solé (14-11) valgono l’allungo dei perugini. I due ace di consecutivi di Bottolo costringono Lorenzetti al time-out sul 17-15, il servizio vincente di Boninfante vale il 22 pari, il punto dai nove metri di Bottolo porta al set point i cucinieri, con Nikolov che la risolve ai vantaggi.

In avvio di secondo parziale Sebastian Solé è costretto a uscire dal campo dopo un problema fisico, con Agustin Loser che rileva il connazionale: Civitanova parte bene e l’attacco di Nikolov vale il 9-8 per i marchigiani, mentre il muro di Bottolo porta i suoi sul +2 (13-11). Civitanova allunga ancora fino al 20-14, ma è in questo momento che emerge il carattere dei padroni di casa, spinti dai quasi 5.000 tifosi del PalaBarton Energy: il turno in battuta di Ben Tara riscrive l’andamento del match, con Perugia che si trova sul 25-24 e che chiude il set grazie all’attacco di Semeniuk che fa esplodere il palasport umbro. Un parziale da urlo per quello che riguarda le percentuali offensive degli uomini di Lorenzetti: Ben Tara ha attaccato con l’83%, Semeniuk con il 75% e Plotnytskyi con il 71%.

Rinvigorita dall’avere pareggiato il conto dei set, Sir Susa Scai Perugia riesce nel terzo parziale ad allungare grazie al doppio ace di un Wassim Ben Tara ritrovato al servizio (14-12), con i padroni di casa che mantengono un “cuscinetto” di sicurezza sui tentativi di recupero della Lube. Ben Tara si rifà di un errore al servizio e chiude sul 25-22 il terzo set, portandosi avanti nel conteggio dei parziali.

La partenza di Perugia è convincente anche nel quarto parziale: Plotnytskyi porta i suoi sull’8-5, gli umbri mantengono il vantaggio e a fare esplodere di gioia è l’errore al servizio di Mattia Boninfante. La festa dei Block Devils può cominciare.

Prima della premiazione finale, spazio anche alle premiazioni degli arbitri: il ricordo della Finale è stato consegnato da Fabio Fistetto (Amministratore Delegato Lega Pallavolo Serie A).

Come accaduto in occasione di Gara 1 e Gara 2, anche questa sera all’Eurosuole Forum si è svolta l’iniziativa congiunta di Lega Pallavolo Serie A insieme a Credem Banca, title sponsor del campionato: a consegnare il pallone ufficiale dell’incontro ai due arbitri è stato un giovane atleta di Perugia, Nathan. Un gesto che pone al centro del mondo della pallavolo, una volta di più, i giovani.

redem Banca MVP delle Finali Scudetto: Massimo Colaci

Massimo Colaci (Sir Susa Scai Perugia): “Ringrazio veramente tutti di cuore per questo premio, per le emozioni che mi avete regalato credo che questo premio in realtà lo meritasse Wassim perché è stato il migliore in queste gare però grazie, è la prima volta quindi sono veramente molto molto felice e chiudere qui davanti al nostro pubblico è un’emozione fantastica veramente grazie a tutti”.

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-27, 26-24, 25-22, 25-20) – Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 5, Plotnytskyi 14, Solé 4, Ben Tara 18, Semeniuk 13, Russo 4, Gaggini (L), Argilagos 0, Dzavoronok 0, Loser 4, Colaci (L), Ishikawa 0. N.E. Cvanciger, Crosato. All. Lorenzetti. Cucine Lube Civitanova: Boninfante 1, Bottolo 16, Gargiulo 4, Loeppky 15, Nikolov 25, Podrascanin 7, Kukartsev (L), D’Heer 1, Orduna 1, Bisotto 0, Balaso (L), Duflos-Rossi 1, Tenorio 0. N.E. Hfaiedh. All. Medei. ARBITRI: Zanussi, Cesare, Merli. NOTE – durata set: 33′, 37′, 30′, 28′; tot: 128′.