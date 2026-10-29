Progetto Calcio, al Centro Speranza lo sport diventa inclusione e valorizzazione delle capacità dei ragazzi

Sport

Si è svolta la presentazione ufficiale della squadra e del percorso che promuove autonomia, relazioni e partecipazione attraverso il calcio

(UNWEB) Fratta Todina, – Un campo da calcio trasformato in luogo di incontro, crescita, amicizia e scoperta delle proprie capacità. È stato questo lo spirito del Progetto Calcio del Centro Speranza di Fratta Todina (struttura gestita dalla Congregazione delle Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso), presentato nel corso di una conferenza stampa, che si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre, dedicata a un'iniziativa nata per promuovere l'inclusione e valorizzare le attitudini, i talenti e le potenzialità dei ragazzi che frequentano il Centro. La squadra – che si chiamerà Tiber ma come ambito sociale coprirà tutta la zona della Media Valle del Tevere – prenderà parte al campionato di quarta categoria della Dcps (Divisione calcio paralimpico e sperimentale) della Figc, portando avanti un percorso che unisce sport, inclusione e promozione della salute.

Attraverso lo sport e, in particolare, attraverso il calcio, il progetto offrirà ai partecipanti un'opportunità concreta per mettersi in gioco, sviluppare competenze relazionali e rafforzare l'autonomia personale, vivendo un'esperienza capace di coniugare divertimento, impegno e condivisione. Un percorso che ha posto al centro la persona e le sue capacità, favorendo la partecipazione attiva e il senso di appartenenza a una squadra.

L'iniziativa – moderata dal giornalista Marco Taccucci – è stata illustrata da Alessandro Caporali, educatore professionale e referente operativo del progetto, che ha presentato gli obiettivi, il percorso realizzato e il valore educativo, relazionale e inclusivo dell'attività. Nel corso dell'incontro sono stati inoltre presentati l'allenatore Giuliano Persichetti e i componenti della squadra - Jessica, Silvia, Daniela, Gennaro, Alessio e Cosima - protagonisti di un'esperienza che ha dimostrato come lo sport possa diventare un potente strumento di integrazione e crescita personale.

Ad aprire i lavori è stato Francesco Morlupi, educatore professionale e referente delle attività esterne del Centro Speranza, che ha anticipato i saluti istituzionali di Madre Graziella Bazzo, direttrice generale del Centro Speranza, della dottoressa Maria Vittoria Ercolani, direttore sanitario del Centro, e di Armando Marcucci, delegato regionale Figc - Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

La serata è stata arricchita da un momento musicale con l'esibizione di Chiara Ricci, che ha interpretato il brano Notti Magiche, simbolo dei valori più autentici dello sport: passione, emozione e partecipazione.

Sono seguiti gli interventi delle istituzioni e dei rappresentanti del territorio, tra cui Vanni Marchetti, presidente della Tiber, Gianluca Coata, sindaco di Fratta Todina, e Michele Toniaccini, sindaco di Deruta, che hanno portato la loro testimonianza sul ruolo dello sport come veicolo di inclusione sociale, crescita educativa e costruzione di comunità più accoglienti.

A concludere l'evento è stata Madre Graziella Bazzo, che ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, dagli operatori agli enti coinvolti, fino agli sponsor e ai sostenitori dell'iniziativa.

Più che una semplice attività sportiva, il Progetto Calcio si è confermato un percorso capace di permettere ai ragazzi di esprimere le proprie potenzialità, superare barriere e costruire relazioni significative, dimostrando come lo sport possa essere uno straordinario strumento di inclusione, benessere e valorizzazione delle persone.

Campionato DCPS 2026/2027: squadre e livelli

Dal mese di novembre partirà la quartaedizione del campionato di calcio paralimpico e sperimentale DCPS, organizzato dalla FIGC. Saranno 11 le squadre partecipanti, in rappresentanza di gran parte del territorio umbro, suddivise su livelli di appartenenza.

Nel secondo livello giocheranno: Perugia, Superga 48 (Spoleto), Pontevecchio (Perugia) e Junior Castello (Città di Castello).

Al terzo livello ci saranno: Angelana (campione del terzo livello nella scorsa stagione e semifinalista nazionale), Polisportiva C4 Foligno e Asd Torgiano (nuova partecipante)

Il campionato promozionale "Fun & Play" è quello maggiormente orientato all'inclusione e alla partecipazione di tutti gli atleti. In questo livello è prevista, tra le altre specificità, anche la presenza dell'educatore in campo, per consentire la partecipazione di ragazzi con maggiori difficoltà. Parteciperanno a questo campionato: Olimpia Thyrus Terni, Asd Ellera Calcio (società promotrice e capostipite di questo campionato), Atletico BMG Bastardo-Massa Martana-Gualdo Cattaneo e Tiber (tramite il Progetto Calcio), in rappresentanza dell'ambito sociale della Media Valle del Tevere. Questo campionato è organizzato ufficialmente dalla FIGC, l'unica federazione calcistica al mondo che gestisce direttamente un'attività paralimpica di questo tipo. Dal gennaio 2026 la FIGC DCPS è entrata a pieno titolo nel sistema del Comitato Italiano Paralimpico, dopo la modifica dello statuto federale avvenuta il 28 novembre 2025. Il progetto è rivolto a ragazzi con disabilità cognitive, relazionali, psichiche e con diagnosi multiple, con l'obiettivo di garantire a tutti la possibilità di praticare sport e vivere appieno l'esperienza del calcio.