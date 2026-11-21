Cronaca

(UNWEB) Città di Castello. Nella mattinata del 20 novembre u.s., personale della Squadra Mobile della Questura di Perugia e del Commissariato di P.S. di Città di Castello, ha proceduto all'arresto di un pregiudicato italiano di 60 anni, trovato in possesso di 144 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 160 kg lordi, oltre a 300 grammi di marijuana.

Nei giorni scorsi gli investigatori del Commissariato di Città di Castello avevano acquisito la notizia riguardante una presunta attività di spaccio portata avanti da un cittadino italiano, già tratto in arresto per reati della stessa specie nel 2014.

Gli approfondimenti investigativi, condotti con il coinvolgimento della Squadra Mobile perugina si sono sostanziati in servizi di appostamento e pedinamento, che hanno permesso di cogliere movimenti sospetti dell'uomo, dando corpo all'ipotesi investigativa.

Da qui è scaturita, nella mattinata odierna, una perquisizione di iniziativa nei confronti del soggetto, eseguita nel Comune di Città di Castello, che ha inizialmente interessato la persona ed il veicolo.

La perquisizione è stata quindi estesa all'abitazione dell'uomo, dove i poliziotti hanno rinvenuto sostanza stupefacente tipo marijuana e le chiavi di accesso di un magazzino dove sono stati rinvenuti i primi 51 panetti di cocaina, nascosti in uno sgabuzzino. Le ulteriori ricerche hanno consentito agli operatori di rinvenire, in un appezzamento di terreno, all'interno di un capanno, sempre di proprietà del soggetto, altri 93 panetti contenenti cocaina.

L'arrestato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato associato presso la casa circondariale di Perugia-Capanne, in attesa dell'udienza di convalida.

L'attività di P.G. costituisce il più ingente sequestro di cocaina operato dalla Polizia di Stato in questa provincia, permettendo di sottrarre ingenti profitti alle organizzazioni criminali che si occupano del traffico di stupefacente. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe infatti generato ricavi per circa dodici milioni di euro.

L'operazione odierna, si inserisce nel quadro dei servizi predisposti dalla Polizia di Stato di Perugia per contrastare il fenomeno del narcotraffico, che negli ultimi due anni hanno consentito di sequestrare oltre 100 kg di cocaina e più di 300.000.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.