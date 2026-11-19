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Meloni: "Una storia che continua, per raccontare una regione in cui tornare stagione dopo stagione, anche per le festività"

(UNWEB) – Perugia, - Dopo i colori della primavera e i profumi dell'autunno, il racconto dell'Umbria torna con un nuovo capitolo dedicato all'inverno e al Natale. Dal 22 novembre (e fino a gennaio) prende il via la nuova campagna di promozione turistica regionale: protagonista ancora l'impiegato Svevo, insieme ai personaggi dell'ufficio che il pubblico ha imparato a conoscere. Una continuità di volti, squadra creativa e luoghi che rende riconoscibile la narrazione e accompagna gli spettatori alla scoperta di una regione da vivere in ogni stagione.

"Abbiamo scelto di costruire un racconto che cresce nel tempo, con personaggi familiari e nuove storie attraverso cui scoprire l'Umbria – afferma l'assessora regionale al Turismo, Simona Meloni. Ritrovare gli stessi volti e lo sguardo della stessa squadra creativa crea un legame con il pubblico. Questo nuovo episodio prosegue una storia già conosciuta e invita a scoprire la magia e la spiritualità del Natale nei nostri territori. Vogliamo trasmettere l'idea dell'Umbria come una casa in cui tornare: un luogo capace di accoglierti e sorprenderti, stagione dopo stagione".

La campagna porterà il territorio regionale sulle televisioni nazionali e regionali, in radio, sul web, nei cinema e negli spazi pubblicitari delle grandi città. Il nuovo episodio natalizio si inserisce così in un progetto di comunicazione che punta sulla familiarità dei protagonisti e sulla varietà delle esperienze offerte dall'Umbria, per consolidare nel tempo il rapporto con i visitatori.

"Vogliamo invitare le persone a scegliere l'Umbria per le vacanze di Natale, a fermarsi nei nostri borghi e nelle nostre città, a scoprire le tradizioni, la cultura e i sapori che rendono speciale questo periodo dell'anno – aggiunge Meloni. Dietro ogni esperienza ci sono il lavoro degli operatori, la qualità delle nostre imprese e comunità capaci di accogliere. La promozione serve a dare forza a questo patrimonio e a creare opportunità anche nella stagione invernale".

La campagna prevede una presenza sulle reti Rai, Mediaset e La7, su RaiPlay, Mediaset Infinity, Sky e Discovery, con spot e ulteriori presenze su E-Planet e Bell'Italia. Il piano comprende inoltre Netflix, contenuti editoriali con L'Assaggiastorie su La7, I Viaggi del Cuore su Canale 5 e Sky Arte, e una programmazione sulle televisioni regionali attraverso i circuiti Sportnetwork, Netweek e Canale Italia.

Alla televisione si affianca la radio, con Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3, Radio Italia, Radio Subasio, Radio Bruno, Radio Norba, KUno, il network System24 e altre radio locali. La promozione sulla stampa e sul web coinvolgerà testate di informazione, viaggi, enogastronomia e lifestyle, tra cui Il Sole 24 Ore, QN, Avvenire, Cosmopolitan, Elle, Harper's Bazaar e Marie Claire. E ancora Bell'Italia, La Cucina Italiana, GialloZafferano, Dove, Corriere Viaggi, Donna Moderna, Panorama, Sale&Pepe, Il Messaggero, la Repubblica, MilanoToday e RomaToday.

La visibilità dell'Umbria raggiungerà anche le stazioni di Roma e Milano, attraverso maxischermi LED, e la metropolitana di Roma. Sono inoltre previsti spot da trenta secondi in un circuito cinematografico nazionale. Alla promozione complessiva della regione si affiancano azioni dedicate alle cinque aree interne, alla Valnerina, alla Media Valle e al Nord Est dell'Umbria, con strumenti e contenuti pensati per valorizzare le diverse destinazioni.

A queste attività si aggiunge una campagna web sui mercati esteri: Germania, Francia, Belgio, Regno Unito, Stati Uniti, Paesi Bassi e Polonia.

"La nostra strategia tiene insieme la riconoscibilità dell'Umbria e la ricchezza dei suoi territori – conclude l'assessora Meloni. Per questo affianchiamo alla campagna regionale una promozione dedicata anche alle aree interne, dove il turismo può contribuire a sostenere attività, servizi e occupazione. L'obiettivo è accompagnare i visitatori alla scoperta di più luoghi e costruire occasioni di viaggio durante tutto l'anno, trasformando la visibilità in opportunità concrete per chi vive e lavora in Umbria".