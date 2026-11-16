Farmacisti, si chiude un’epoca: a Perugia l’ultima sessione ministeriale degli esami di stato.

Attualità

Il Vicepresidente dell’Ordine Riccardo Mencaglia ripercorre il significato di questo passaggio e rivolge il suo augurio ai nuovi colleghi.

(UNWEB) Perugia, – Si è conclusa questa mattina, all’Università degli Studi di Perugia, la seconda sessione del 2026 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. Con questa sessione si chiude il ciclo delle prove indette con ordinanza del Ministero dell’Università e della Ricerca, previste fino al 2026 dalla disciplina transitoria della riforma delle lauree abilitanti.

La conclusione delle sessioni ministeriali segna un passaggio nella storia della formazione farmaceutica. Per generazioni, il conseguimento della laurea e l’abilitazione professionale hanno costituito due momenti distinti. La legge 8 novembre 2021, n. 163, li ha ricondotti a un unico percorso. Nel nuovo ordinamento, l’esame finale della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale conferisce anche l’abilitazione all’esercizio della professione. Prima della discussione della tesi, la prova pratica valutativa accerta le competenze professionali maturate durante il tirocinio.

La valutazione è affidata a una commissione composta, in pari numero, da docenti designati dall’Ateneo e farmacisti designati dall’Ordine territorialmente competente. La partecipazione dell’Ordine alla commissione assicura il contributo dell’esperienza professionale alla verifica della preparazione dei futuri farmacisti.

Per i laureati dei precedenti ordinamenti non abilitanti, il decreto interministeriale n. 570 del 2022 prevede una specifica modalità di conseguimento dell’abilitazione. Dal 2027, gli interessati potranno chiedere a un Ateneo sede del corso di laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale di sostenere l’Esame di Stato in forma semplificata, in una delle sedute previste per la prova pratica valutativa.

A questa ultima sessione ha preso parte, in qualità di componente della Commissione esaminatrice, il Dr. Riccardo Mencaglia, vicepresidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia.

«Con questa sessione si chiude un capitolo importante della storia della nostra professione. Per generazioni di farmacisti, l’Esame di Stato ha rappresentato un momento significativo, il passaggio conclusivo tra il percorso universitario e l’assunzione delle responsabilità connesse all’esercizio professionale. Personalmente ho avuto il privilegio di vivere questo percorso da prospettive diverse: prima come studente, con le emozioni e le aspettative di chi si preparava a entrare nella professione, poi come farmacista e, negli anni, come componente della Commissione esaminatrice in rappresentanza dell’Ordine professionale.»

«Essere dall’altra parte di quel tavolo», ha aggiunto il Dr. Mencaglia, «contribuendo alla valutazione e accompagnando tanti giovani colleghi verso il raggiungimento di un traguardo così importante, è stata un’esperienza di grande valore, umano prima ancora che professionale. Desidero rivolgere un sincero

ringraziamento a tutti i colleghi con i quali ho avuto il piacere di condividere, nel corso degli anni, questa responsabilità. La nostra professione attraversa una fase di evoluzione, che riguarda non soltanto i percorsi formativi e le modalità di abilitazione, ma anche il ruolo sempre più articolato che il farmacista è chiamato a svolgere all’interno del servizio sanitario e nella quotidianità dei cittadini. Cambiano le regole, si rinnovano i percorsi universitari e le modalità di accesso alla professione, ma devono rimanere immutati i principi che ne costituiscono il fondamento: preparazione scientifica, competenza, etica, responsabilità e attenzione alle persone. A tutti i nuovi colleghi che hanno concluso positivamente questo percorso rivolgo i migliori auguri per il loro futuro professionale, con l’auspicio che sappiano interpretare il proprio ruolo con passione, serietà e spirito di servizio. Si chiude una pagina di storia, ma non viene meno ciò che quella pagina ha rappresentato: il valore e la responsabilità di essere farmacisti».