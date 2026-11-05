Baracconi di Perugia: giornate dedicate all'inclusione, Festa del Bambino e giostre a 2 euro

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(UNWEB) Perugia. Proseguono gli appuntamenti al Luna Park di Pian di Massiano, tra iniziative dedicate ai più piccoli, momenti di condivisione e una promozione speciale su quasi tutte le attrazioni

Proseguono gli appuntamenti ai Baracconi di Perugia, il tradizionale Luna Park di Pian di Massiano, con un programma ricco di iniziative dedicate alle famiglie, ai bambini e all'inclusione sociale. Nei prossimi giorni sono previste diverse occasioni di festa, accompagnate da agevolazioni e promozioni speciali.

Il programma prevede per venerdì 6 novembre una celebrazione religiosa, con la Santa Messa in programma nella tarda mattinata, indicativamente tra le 11:30 e le 12:00 a cui sarà presente anche l'Assessore Andrea Stafisso.

Particolare attenzione sarà dedicata alla giornata dell'inclusione di martedì 10 novembre, organizzata con l'obiettivo di favorire la partecipazione e la condivisione tra ragazzi con disabilità e loro coetanei. Per la prima volta in assoluto, i tradizionali Baracconi di Perugia cambiano ritmo offrendo una giornata speciale pensata per essere veramente di tutti e per tutti e permettere a chiunque di vivere l'emozione delle giostre in totale sicurezza, serenità, senza barriere e con le attrazioni a velocità ribassate.

Un'iniziativa che unisce la città nel segno dell'accessibilità: perché il divertimento vero non ha fretta, e oggi va al tempo di tutti.

La Festa del Bambino proseguirà anche mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, con ulteriori giornate dedicate al divertimento dei più piccoli e delle famiglie. Il programma si concluderà venerdì 13 novembre con una grande promozione, che permetterà ai visitatori di accedere alla quasi totalità delle attrazioni del Luna Park al prezzo massimo di 2 euro a corsa. Un'iniziativa pensata per rendere il divertimento ancora più accessibile, coinvolgendo numerose giostre, dagli autoscontri alle altre attrazioni aderenti alla promozione